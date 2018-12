Congo-Kinshasa: Elections - La Céni appelée au respect de la date du 30 décembre

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC) ont inivité, dans un communiqué conjoint du 24 décembre, la Centrale électorale à organiser les scrutins à la date échue afin d'éviter une fin chaotique du processus électoral.

Le document a été signé, pour la Cénco, par Mgr Marcel Utembi, et pour l'ECC par le révérend pasteur André Bokundoa. Les hommes de Dieu ont averti que le processus électoral en cours en République démocratique du Congo se déroulait sur fond d'une crise de confiance qui risque d'entraîner des conséquences dangereuses pour la paix post-électorale. Les diverses réactions enregistrées à la suite des différents reports des élections, ont-ils noté, donnent à penser que le peuple congolais ne tolérera pas un nouveau report des scrutins. Aussi exhortent-ils la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à tenir sa promesse de faciliter l'accès aux observateurs et aux témoins dans les bureaux de vote ainsi que dans les centres locaux de compilation des résultats (CLCR). La Centrale électorale, ont-ils fait savoir, ne devra publier que les résultats issus du comptage manuel, reçus des CLCR et dont les procès verbaux devront être affichés devant les différents bureaux de vote.

Bannir l'intolérance

Les Eglises catholique et protestante, par leurs dirigeants, sont également préoccupées par « l'intolérance politique de tout bord et par les actes de violence qui ont causé les pertes en vies humaines sans compter de nombreux blessés au cours de la campagne électorale ». Tout en présentant leurs condoléances aux familles éprouvées, elles ont dit fermement condamner toute forme de violence d'où qu'elle vienne et désapprouvé l'intolérance qui risque de conduire à des violences déplorables pendant et après le scrutin.

La Cénco et l'ECC ont aussi demandé aux leaders politiques, particulièrement aux candidats à la présidence de la République, de lancer un appel pressant et public à leurs partisans en les invitant à la non-violence. Les candidats à différents niveaux d'élections sont appelés à cultiver en eux l'esprit démocratique d'acceptation élégante des résultats et en cas de contestation légitime, de le faire par des voies légales et non par l'incitation à la violence.

Mgr Marcel Utembi et le révérend pasteur André Bokundoa ont aussi encouragé le peuple congolais à continuer à œuvrer pour la paix et l'unité de la nation. « Qu'il participe massivement et activement au scrutin. Qu'il ne prête pas oreille à certains leaders politiques qui distillent les messages incitant à la violence, au régionalisme et au tribalisme », ont-ils écrit.

Un culte pour la paix en RDC

Convaincues que « si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs », la Cénco et l'ECC invitent toutes les parties prenantes au processus électoral, notamment les candidats, à participer aux cultes œcuméniques qu'elles prévoient d'organiser partout où cela sera possible dans le pays, le 29 décembre. A Kinshasa, précisent-ils, ce culte œcuménique aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame du Congo à 11h00.

Mais, pour garantir la transparence pendant et après les élections, ces pères spirituels ont exhorté le gouvernement à veiller au fonctionnement normal de l'internet et des SMS qui constituent aujourd'hui des canaux de communication importants pour les différentes parties prenantes au processus électoral, précisément les acteurs politiques, les observateurs, les témoins et les journalistes, etc.