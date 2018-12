Sénégal: Kalidou Diallo propose d'aller au-delà des besoins des enseignants pour stabiliser le système éducatif

Dakar — L'ancien ministre de l'Education nationale, Kalidou Diallo, suggère d'aller au-delà de "la satisfaction des besoins à la fois psychologiques et physiologiques des enseignants" pour parvenir à une stabilisation durable du système éducatif sénégalais.

"L'organisation de la deuxième édition du Grand Prix de chef de l'Etat pour l'enseignant, ce vendredi 28 décembre 2018, (... ) devrait constituer une étape importante de la satisfaction des besoins à la fois psychologiques et physiologiques des enseignants", estime M. Diallo, qui a dirigé l'Education nationale sous le régime d'Abdoulaye Wade.

"Il faut cependant aller encore plus loin pour, à terme, stabiliser durablement et définitivement notre système éducatif", ajoute-t-il dans une tribune publiée en prélude de la deuxième édition du Grand Prix pour l'enseignant.

Kalidou Diallo fait quelques propositions pour améliorer l'éducation. Il s'agit par exemple de "respecter les accords déjà signés avec le G6", un regroupement de six centrales syndicales du secteur de l'éducation. Cet accord signé en avril dernier avec le gouvernement avait permis de mettre fin à la longue crise scolaire qui avait secoué le système éducatif durant l'année scolaire 2017-2018.

Lui-même ancien syndicaliste, Kalidou Diallo propose d"'envisager une réforme des élections de représentativité pour réduire au minimum le nombre de syndicats non représentatifs et trouver un équilibre entre les notions d'organisations représentatives et le droit syndical tel que stipulé dans la Constitution, le code du travail... "

"En plus de l'édition du Grand Prix pour l'enseignant", il préconise de "multiplier, au niveau central et local, les actes symboliques et médiatisés pour récompenser les meilleur(e)s enseignant(e)s, au vu de leurs résultats scolaires, leurs recherches ou leurs comportements civiques".

"En plus d'une décoration, les récipiendaires peuvent bénéficier d'un équipement pédagogique ou social", propose M. Diallo, suggérant d"'élargir ces récompenses aux corps de contrôle et d'encadrement, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les chefs d'établissement et de service de l'éducation nationale", propose-t-il encore.

Il suggère par ailleurs d"'ajouter dans l'agenda de la République et du chef de l'Etat la date du 5 octobre, proclamée Journée internationale des enseignants par l'Unesco".

A ce propos, il demande d"'y associer les institutions, les recteurs, les chefs de circonscriptions scolaires, l'association des chefs d'établissement, les syndicats de l'enseignement, les gouvernements scolaires, les associations de parents d'élèves, les acteurs non étatiques et les PTF (partenaires techniques et financiers)".

Pour Kalidou Diallo, avec ces mesures, le président de la République donnerait encore "la preuve de l'intérêt et de la considération qu'il accorde aux ressources humaines, premier intrant de qualité dans l'éducation". "Une telle démarche permettra sans nul doute [aux] éducateurs de mieux prendre conscience du degré de reconnaissance de la nation toute entière et du caractère inviolable du droit à l'éducation", souligne M. Diallo.