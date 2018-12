Angola: Le pays aura un pôle industriel pour la taille de diamants

Luanda — Un pôle pour les usines de taille de diamant, une école technique professionnelle et d'autres industries liées au diamant dans le pays, seront inaugurés en 2019 à Saurimo, dans la province de Lunda Sul.

La mise en œuvre du pôle, un projet développé par Endiama et Sodiam, est en phase finale et permettra l'installation de nouvelles usines de taille de diamant dans cette province, a déclaré le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo.

Le dirigeant, qui a pris la parole lors de la cérémonie de fin d'année, a parlé de la restructuration du secteur et a ajouté que le ministère souhaitait que plus d'entreprises investissent dans l'exploitation du diamant.

Il a déclaré que le programme de restructuration du secteur minier se poursuivrait au cours de la prochaine année, avec la modification du processus de commercialisation des diamants, permettant ainsi une augmentation du polissage de cette pierre précieuse.

L'Angola ne possède qu'une seule usine de polissage du diamant, "Angola Polishing Diamonds S.A" (APD), située dans la municipalité de Belas (Talatona), à Luanda, d'une capacité de production de 5000 carats de diamant par mois.

En ce qui concerne le sous-secteur pétrolier, le ministre a dit que le programme de cartographie en cours en Angola permettrait l'installation de stations-services et faciliterait les initiatives d'investissement dans ce secteur.

D'autre part, le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo, a réaffirmé que le pays pourrait commencer, à partir de 2019, l'exploitation aurifère.

Il a ajouté que plusieurs sociétés en Angola font la prospection de l'or et il espère que ce projet réussisse.

Le ministre des Ressources minérales et du Pétrole s'est également engagé dans la revitalisation du secteur d'exploitation du fer et de manganèse, de la prospection de cuivre et d'autres ressources minérales.