Congo-Brazzaville: Crise économique - L'Italie s'engage à jouer sa partition pour sortir le pays du gouffre

Le nouvel ambassadeur italien à Brazzaville, Stéfano De Léo, a annoncé l'appui de son pays, le 27 décembre, lors d'une audience que lui a accordée le président du Sénat, Pierre Ngolo.

Nouvellement accrédité au Congo, le diplomate italien a choisi, pour sa première sortie officielle, de rencontrer le président de la chambre haute du parlement. Avec Pierre Ngolo, ils ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie.

En priorité, les deux personnalités ont débattu des moyens et stratégies à mettre en valeur pour sortir le Congo de la crise économique et financière qui le frappe durement depuis 2014. A ce sujet, Stéfano De Léo s'est dit préoccupé et s'engage, avec l'aide de son pays, afin que le Congo sorte de l'ornière et retrouve son équilibre macroéconomique.

« La crise économique est pour moi quelque chose de plus important pour lequel nous devons unir nos efforts afin de trouver des solutions idoines. Je pense que 2019 pourra être une année de succès et de développement pour le Congo. La crise est aussi une opportunité de trouver d'autres issues et nous devons nous atteler pour en trouver une qui soit positive », a indiqué le diplomate italien.

L'ambassadeur d'Italie au Congo a résolu aussi de travailler avec le gouvernement, afin d'améliorer de façon générale la situation économique du pays, en développant d'autres secteurs d'activités génératrices de revenus et porteurs de croissance.

« L'Italie est un partenaire sûr du Congo. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et devons unir nos efforts afin d'améliorer la situation économique de manière générale. Vous n'êtes pas sans savoir que ENI a une grande présence au Congo », a renchéri Stéfano De Léo.

En tant que pays membre de l'Union européenne, a-t-il martelé, l'Italie va aussi élargir son champ d'action au plan régional afin d'apporter son appui au développement du continent.

Pour mieux consolider les liens de coopération avec le Congo, le diplomate italien a invité le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, à effectuer une visite de travail dans son pays.