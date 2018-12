Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club s'impose à Mbuji-Mayi face à Sanga Balende

L'AS V.Club a eu raison, le 27 décembre, au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, de Sa Majesté Sanga Balende par un but à zéro, en match remis de la 5e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Kazadi Kasengu Francis, alias Zadio, a inscrit l'unique but de la partie au milieu de la première période. Récemment qualifié en phase de groupe de la 23e Ligue des champions d'Afrique en éliminant Bantu FC du Lesotho (4 buts à un à Kinshasa, un but partout à Maseru), l'équipe entraînée par Florent Ibenge reste sur une dynamique positive en allant s'imposer sur le terrain de Sanga Balende et devant son public.

A la conférence de presse d'avant match, le technicien congolais déclarait : « On est la seule équipe qui n'a pas eu de repos. On est en train d'enchaîner, on est fatigué, on a des blessés et des malades. Ce qui fait que j'ai un effectif très court et pour venir à Mbuji-Mayi, je n'ai que quatorze joueurs. C'est vraiment la difficulté, je suis obligé de faire une équipe par défaut, ce que je n'aime pas. Mais, malgré tout, on fait confiance aux quatorze qui sont là pour ramener trois points. J'aimerais qu'il y ait une belle fête dans les tribunes et que chacun encourage son équipe mais en toute sportivité ». Florent Ibenge a donc réussi ici un pari difficile, de ramener les trois points de la victoire de ce nouveau stade construit par le gouverneur du Kasaï oriental et président sponsor de Sanga Balende, Alphonse Ngoyi Kasanji.