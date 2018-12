Congo-Brazzaville: Revendications - Les expropriés non indemnisés de Kintélé apaisés

La primature a rassuré l'ensemble des expropriés que l'indemnisation est une des priorités du gouvernement pour l'année prochaine. Le dossier n'est pas classé dans les oubliettes.

Dans la matinée du 27 décembre, les expropriés non indemnisés du site du Complexe sportif de la Concorde et du Centre international de conférence, à Kintélé, ont fait un sit-in rythmé par un concert de casseroles devant la primature. « Respectez la Constitution et payez notre argent », pouvait-on lire sur les pancartes brandies. Sur les T-shirts que les manifestants ont portés, en guise d'uniforme pour la circonstance, l'article 23 de la Constitution était en effet gravé : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnisation, dans les conditions prévues par la loi », stipule ledit article dans son deuxième alinéa.

Pour apaiser les esprits surchauffés, les services de la primature ont invité la présidence du collectif des expropriés non indemnisés au dialogue. Les deux parties se sont alors retrouvées à huis clos. Plus d'une heure d'échanges a suffi pour que les représentants du collectif sortent de là satisfaits. « On est rassuré que le paiement se fera à partir de 2019. Le gouvernement en a fait sa priorité », a déclaré le président de collectif, Giscard Ghislain Tiba, en rendant compte aux manifestants qui avaient retenu leur souffle en attendant les conclusions des pourparlers.

En rappel, l'expropriation date d'il y a six ans. En 2013, près de mille trois cents propriétaires terriens et acquéreurs ont été indemnisés. Plus de deux mille sont en attente d'indemnisation à ce jour. À en croire l'acquéreur exproprié, Louis Lekouma, après la première enquête parcellaire, plusieurs expropriés fictifs ont fait leur apparition sur les listes. Autant dire que pour le reste du processus, le gouvernement est appelé à la vigilance.