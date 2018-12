Congo-Brazzaville: Médias - La Dynamique des anciens de Télé-Congo veut partager son expérience aux jeunes générations

Présidée par Marie Jeanne Kouloumbou, l'association a officiellement lancé ses activités, le 22 décembre, dans la salle de spectacle de Télé-Congo, en présence du ministre de la Communication et des médias, Thierry Lézin Moungalla.

Outre l'entraide, la solidarité et l'assistance propres aux mutuelles, la Dynamique des anciens de Télé-Congo (DATC) se veut être un instrument de transfert de compétences aux jeunes générations et de partage d'expériences. C'est aussi un instrument d'aide à la promotion de la pratique du métier de journaliste et de technicien de l'audiovisuel. « Pour nous les anciens, le souhait est de voir naître et prospérer, après nous, des générations de grands journalistes et techniciens de l'audiovisuel congolais pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs que nous serons devenus aussi », a indiqué la présidente de la DATC, rappelant que cette organisation n'est pas née seulement pour être mais pour faire.

A la tête d'un bureau exécutif de sept membres, Marie Jeanne Kouloumbou a souligné la nécessité d'améliorer la qualité des produits fournis aux consommateurs dans le domaine de l'information et de la communication. « C'est pour cela que nous sommes prêts à apporter notre contribution, conformément aux règles professionnelles, éthiques et déontologiques. Comme vous le savez, chaque métier a ses normes, ses règles car, le respect de celles-ci contribue et conduit à l'apaisement du tissu social et à la compréhension de tous », a expliqué la députée de Boko, dans le département du Pool.

Dans le souci de rehausser la qualité de l'image de la radio et de la télévision au Congo, la DATC se dit prête à apporter son expertise selon les spécialités que présentent tous les métiers de la communication, à travers des échanges divers. Elle se veut aussi être une passerelle qui facilitera les échanges de formation et le partage d'expériences pour permettre aux jeunes de profiter de leurs aînés. « A nos cadettes et nos cadets dans le métier, nous vous encourageons à faire preuve d'humilité et vous exhortons à développer l'écoute pour mieux vous approprier les subtilités du métier », a invité l'ancienne présentatrice des journaux télévisés à Télé-Congo, espérant que ce mariage de générations professionnelles amènera les jeunes à parfaire leurs acquis.

Forte d'une centaine de membres, la DATC a invité les anciens qui hésitent encore à rejoindre le plus tôt possible ses rangs, à partager avec la jeune génération le patrimoine accumulé qui ne doit pas s'éteindre avant qu'il ne leur soit transmis.

Invité d'honneur, le ministre de la Communication et des médias, Thierry Lézin Moungalla, s'est félicité de cette initiative qu'il a qualifiée de salvatrice. « C'est l'occasion de montrer aux plus jeunes qu'il y a, avant eux, des générations qui ont construit patiemment le paysage audiovisuel du secteur public. C'est aussi l'occasion de leur dire qu'ils sont à la fois les héritiers de cette histoire et transmetteurs de ce qui sera demain leur propre héritage », a déclaré le ministre, congratulant les anciens pour la qualité de leur travail.

Notons que cette cérémonie a été, entre autres, marquée par des témoignages de quelques anciennes dont Anne Marie Samba et Françoise Kitouka. Le tout ponctué par une évocation de Guy-Noël Sam'Ovhey-Panquima sur l'histoire de Télé-Congo qui est étroitement liée à celle de Radio-Congo.