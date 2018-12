Afrique de l'Ouest: UEMOA - 137 participants recensés au système SICA en 2017

Selon le Rapport annuel 2017 sur les systèmes de paiement de la BCEAO, le Système Interbancaire de Compensation Automatisé de l'UEMOA (SICA-UEMOA) compte 137 participants à fin décembre 2017. Six nouveaux établissements ont intégré SICA-UEMOA au cours de l'année 2017.

D'après la même source, l'activité de SICA-UEMOA a été également marquée par des augmentations respectives de 8,75% du volume des échanges et de 10,27% de leur valeur par rapport à 2016. Le volume des échanges s'est établi à 13 790 991 opérations pour un montant total de 48 599,72 milliards de francs CFA. La hausse de la valeur des opérations est imputable aux évolutions de l'activité au niveau sous-régional (+23,87%), en Guinée Bissau (+16,60%), au Mali (+12,43%), au Sénégal (+11,96%) et en Côte d'Ivoire (+10,75%). Les échanges inter-pays constituent 1,33% de la valeur totale des transactions de l'Union.

Concernant les instruments de paiement, il ressort de leur répartition que la part relative en volume des virements est en hausse de 2,69% au détriment des chèques, par rapport à leurs valeurs en 2016. Ainsi, en 2017, les virements représentent 38,24% du volume des échanges contre 60,53% pour les chèques. Pour rappel, la part respective de ces instruments était de 34,32% et 64,51% en 2016. En valeur, les chèques échangés s'élèvent à 83,44% des échanges en 2017, en repli par rapport à l'année précédente (84,57%).

Par ailleurs, il a également été noté en 2017, une progression du volume et de la valeur des ordres de prélèvement qui passent respectivement de 10 en 2016 à 10 400 en 2017 et de 13 000 à 174 736 millions de FCFA. Au total, les ordres de prélèvement pour l'année 2017 représentent 0,38 % de la valeur des opérations et 0,08% en volume. S'agissant des billets à ordre, en volume ils passent de 641 à 1147 de 2016 à 2017 et en valeur, de 96 609,23 millions en 2016 à 100 811,27 millions en 2017. Toutefois, en part relative, il faut noter une légère baisse en valeur par rapport aux autres instruments de paiement, à savoir 0,23% en 2016 et 0,22% en 2017.

La tendance baissière observée sur l'évolution globale des chèques, des lettres de change et des billets à ordre traités dans SICA-UEMOA, se confirme d'année en année et pourrait s'expliquer par la déficience des consommateurs via à vis du chèque, du fait des incidents de paiements fréquents y relatifs et leur préférence pour le virement, du fait de la célérité de son traitement. A cet égard, une hausse sensible des virements est enregistrée au cours des cinq dernières années, 38,24% en 2017 contre 22,14% en 2012.