Cote d'Ivoire: Zoumana Bakayoko à la tête des professionnels de l'engrais

L'association des professionnels des engrais de Côte d'Ivoire (Apeci) est née le jeudi 27 décembre 2018, à Abidjan, au siège de la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire.

L'association ambitionne de promouvoir la filière engrais pour garantir la sécurité alimentaire dans le pays, sous la houlette de son premier président, Zoumana Bakayoko, Pdg de l'entreprise Agro West Africa, élu pour un mandat de deux ans renouvelables.

Le Président élu a justifié la création de l'association en ces termes : « Il était temps que la Côte d'Ivoire, compte tenu de l'importance de l'engrais dans la productivité agricole, puisse avoir son association des industriels de l'engrais et des intrants. En termes de productivité, en moyenne en Côte d'Ivoire et dans la Sous-Région, on a 9Kg/ha lorsqu'au Maroc on a 50Kg/ha et en Europe 130Kg/ha. Cela montre que nous sommes en retard. Ça sera donc notre principal objectif de rattraper ce retard, en travaillant étroitement avec les gouvernements sous les directives du Wafa, ( West Africa fertilizer association )Cela nous permettra de booster nos productions et assurer la sécurité alimentaire aux Ivoiriens ».

Les assises des professionnels de cette branche de la filière agricole se sont déroulées en présence de Moussa Diabaté, président du Wafa.