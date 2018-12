Cote d'Ivoire: La Mugefci ouvre un centre optique sans autorisation - Les raisons (Mesmin Komoé)

L'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugef-ci) s'est tenue jeudi 27 décembre 2018 à la bourse du travail à la Treichville.

À cette occasion, le PCA Mesmin Komoé a affirmé que la mutuelle a son centre optique depuis le Mercredi 26 décembre 2018 et ce sans autorisation formelle. « En Côte d'Ivoire pour ouvrir un centre optique, il faut être une personne physique ou morale opticien ou non. Tu dois avoir pour gestionnaire un opticien inscrit à l'ordre des opticiens. Nous avons une dizaine d'opticiens inscrits à l'ordre des opticiens de Côte d'Ivoire. Les visites de conformité ont eu lieu. Et jusqu'à ce jour, on ne nous autorise pas à ouvrir parce qu'il semblerait que les opticiens privés estiment qu'en ouvrant notre centre, ils vont tomber, donc il ne faut pas qu'on ouvre notre centre qui est le mieux équipé de toute l'Afrique au Sud du Sahara. La règlementation aussi dit, quand vous avez fait votre demande 4 mois après, si on ne vous a pas répondu, c'est comme si on vous a répondu. Les 4 mois sont passés, donc hier nous avons ouvert », a indiqué Mesmin Komoé.

Il a mis en garde : « On ne peut pas sauvegarder des intérêts individuels de personnes au détriment de la prise en charge des populations fonctionnaires. Il y a des pratiques que nous n'allons plus accepter. Celui qui va s'amuser pour dire on vient fermer, l'instrument qu'il va prendre pour venir fermer, on va l'arracher avant qu'il ne vienne fermer ».

Au nombre des projets, il a annoncé la construction d'une clinique des fonctionnaires en 2019 qui contribuera à l'autonomisation de la faîtière . « Il faut qu'on arrive à être quelque peu autonome. Dès qu'on sera quelque peu autonome, tout le chantage que nous font certains prestataires va prendre fin », a-t-il justifié.