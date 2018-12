Soudan: Bilal préside une réunion pour examiner les derniers développements

Khartoum — Le ministre de l'Intérieur Dr Ahmed Bilal Osman a présidé jeudi une réunion composée de représentants des ministères de l'information et de la Justice et procureur général à côté de la police et de la sécurité, la réunion a examiné les faits nouveaux intervenus depuis le début des manifestations et a examiné la stabilité de la situation dans toutes les régions du Soudan suite aux événements qui ont eu lieu dans certaines villes soudanaises en raison des conditions économiques que témoigne le pays et la tentative de tiers partis et forces politiques de les amplifier et exploiter pour saper la stabilité dont jouit le pays.

La réunion s'est assurée de la cohésion du front intérieur , la réunion a reconnu que la manifestation pacifique est un droit garanti par la Constitution aux citoyens tout en soulignant en même temps de ne pas laisser traîner le pays à l'état de chaos et de l'anarchie sécuritaire , tout en soulignant que les agences de sécurité ont la capacité de mener à bien leur rôle qui leur est attribué en réponse à toutes les violations de la loi ou tentative à la destruction de biens publics et privés.