Soudan: Ministre de l'Information - Le total de décès atteint 19 morts

Khartoum — Le ministre des technologies de l'information et des communications le porte-parole officiel de l'information gouvernementale M. Bishara Juma Arur a annoncé que les décès survenus au cours des récents événements survenus dans plusieurs États fédérés se sont élevés à 19 morts, dont deux réguliers alors que le nombre total de blessés 219 citoyens et 187 membres des forces régulières, notant que la plupart de ces blessés avaient récupéré, signalant que le procureur général a formé des comités d'enquête pour considérer tout rapport soumit.

Il a expliqué lors de la conférence de presse tenue a l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) jeudi soir que le nombre de morts dans l'État fédéré Shamalya 3 , Nahr En-Nil 5 , Gedaref 6 et dans le Nil Blanc 3 morts ; à côté de deux des forces régulières, et a déclaré qu'une partie des décès résulte d'un combat entre les propriétaires de magasin commercial et des infiltrés qui ont essayé de piller des biens et des commerces, et a déclaré que les autorités avaient saisi 107 élément membres des organisations et mouvements armés dont la plupart affiliés du mouvement rebelle d'Abdel Wahid Mohammed Nur, indiquant qu'il ouvrira des plaintes contre eux, et dit qu'il y avait 42 groupe de cellules à l'extérieur du Soudan ont été surveillées travaillant dans l'industrie des vidéos et diffusion d'images fabriquées pour provoquer l'agitation et la confusion.

Il a révélé que des plaintes seront ouvert face au rebelle Abdul Wahid sur des accusations d'incitation à la subversion, à la sédition et alimenter le feu, puis réclamer son extradition par l'Interpol.