Soudan: Arur - Des événements ont provoqué de graves dommages à la propriété

Khartoum — Le ministre de l'Information, des Communications et de la Technologie de l'information, Bishara Juma Arur a déclaré que les récents événements survenus dans plusieurs États fédérés du pays avaient causé de graves dommages aux biens publics et privés, soulignant qu'il existe des comités du centre et des États travaillant pour énumérer ces dommages, dans l'espoir de réparer ou d'aider ceux qui en ont été victimes.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi soir à la SUNA, il a expliqué que les manifestations étaient au début pacifiques et la police n'est pas intervenue dans la répression, mais pour but de protéger les manifestants jusqu'à ce qu'il y ait une chute et un vandalisme.

Ajoutant qu'il ya des cotés qui ont tenté d'exploiter ces conditions, faisant allusion que les déclarations négatives lancées par Amnistie Internationale en vue d'exploiter ces situations et de porter atteinte au Soudan plus d'autres cotés.

Concernant les traitements actuellement utilisés par l'État pour faire face à la situation économique, le ministre de l'Information a révélé des mesures et des traitements que le gouvernement s'emploie à prendre pour remédier la situation économique au pays. Il a ajouté que la crise du pain, de l'argent et du carburant disparait après le 15 janvier prochain.