Congo-Kinshasa: Présidentielle - Alain-Daniel Shekomba se retire de la course

Le candidat à la magistrature suprême estime que les jeux sont déjà faits pour avoir perçu les signes et les manifestations publiques de la fraude électorale qui se met en place.

Alain-Daniel Shekomba vient d'annoncer, ce 27 décembre via son compte twitter, son retrait du processus électoral, se disant excédé par les atermoiements de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à conduire le peuple congolais aux élections censées déboucher sur la première alternance démocratique au pays. Il est convaincu que tout ce qu'entreprend la Centrale électorale n'est que pure mascarade et distraction dans la mesure où les jeux sont déjà faits. « Il m'est très irresponsable de continuer avec un processus électoral dont le seul but est de plonger notre pays dans la confusion électorale », a-t-il twitté.

Le candidat à la magistrature suprême, et non des moindres, dit avoir perçu les signes et les manifestations publiques de la fraude dans le management du processus électoral et refuse de cautionner une parodie d'élection. « Les expérimentations hasardeuses et les prestidigitations de la Céni au plan technique et opérationnel depuis plus de deux ans et le rôle plus que partisan des acteurs institutionnels avant, pendant et après la campagne électorale ainsi que les manœuvres militaires incongrues en cours commanditées par le gouvernement en place plantent tous les décors d'un plébiscite et d'une parodie d'élections que je ne saurai cautionner, en tant que candidat, électeur et citoyen congolais », a t-il dit.

Il se montre, par ailleurs, sceptique sur la tenue des élections le 30 décembre et en mars 2019 comme fixé par la Céni tout en demandant à ses compatriotes de suivre les recommandations des acteurs crédibles, constants, cohérents, fidèles et en permanence plus proches de la misère et de la pauvreté de la population congolaise. « Je lance un appel pathétique à tous les Congolaises et Congolais qui croient en une autre piste de solution pour un changement véritable de système politique, l'instauration d'un État de droit, le rétablissement définitif de la paix et de justice sociale de suivre assurément les recommandations des acteurs crédibles, constants, cohérents, fidèles et en permanence plus proches de la misère et de la pauvreté de la population congolaise dont le Dr Mukwege, co-lauréat du Prix Nobel de Paix 2018, et le collectif des associations de la société civile auxquels je joins ma voix et mon engagement pour dire NON aux deux rendez-vous électoraux du 30 décembre et du mois de mars prochains fixés par la Céni », a t-il indiqué

Rappelons que Daniel Shekomba, en sa qualité d'expert en informatique, a eu à démontrer que la machine à voter avait dans son logiciel un programme pour manipuler les résultats par le code QR. Le rétablissement de l'autorité de l'État, la sécurité du territoire, la sécurité de la population et la distribution équitable des richesses faisaient partie des principaux axes de son programme de gouvernance.