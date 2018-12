Maroc: La DGSN annonce l'entrée en vigueur d'une nouvelle génération de CIN

Une version plus développée dotée d'applications visant à renforcer les critères de sécurité

La période de fin d'année est souvent synonyme de bilan. Et on ne parle pas uniquement de la rétrospective faite par tout un chacun, mais également de celle dressée par les administrations publiques dont la Direction générale de la sûreté nationale. Mais bien avant de parler de chiffres et résultats, il convient de rappeler la principale nouveauté qui attend les citoyens l'année prochaine.

Ainsi, la DGSN a annoncé l'entrée en vigueur, courant 2019, d'une nouvelle génération de cartes d'identité nationale (CIN), laquelle sera généralisée à l'ensemble des citoyens, y compris les mineurs, sans pour autant préciser la date exacte de sa mise à disposition. Cette nouvelle carte a été décrite par la DGSN, comme étant « une version plus développée des titres identitaires, dotée de nouvelles applications visant à renforcer les critères de sécurité contenus dans ce document d'identité».

S'agissant des chiffres, la DGSN a rappelé avoir enregistré en 2018, dans le cadre de la répression de la criminalité et du renforcement du sentiment de sécurité, 584.516 affaires répressives. Conséquence : 554.202 personnes ont été arrêtées en flagrant délit ou sur la base d'un mandat de recherche. Le taux de répression s'est ainsi établi à 91%, indique la DGSN dans un communiqué sur le bilan de ses réalisations au titre de l'année 2018 et son programme d'action pour 2019, rendu public mardi, selon la MAP. Et d'ajouter que le nombre des affaires de crimes violents s'est élevé à 56.878, soit 9,73% du paysage du crime et un taux de répression d'environ 73%. Concernant les crimes de meurtres et d'agressions sexuelles, ils ont reculé de 7% et 5% respectivement, d'après la même source.

A travers le prisme des crimes de cybercriminalité, on apprend une augmentation de 33%, avec 1.091 affaires traitées contre 765 en 2017. Un tiers d'entre elles a été détecté grâce au système de veille adopté par la direction de la police judiciaire. Le nombre des affaires de chantage sexuel via Internet a atteint 435, aboutissant à l'interpellation de 267 escrocs, pour un total de 435 victimes, dont 125 étrangers. Dans la même lignée, les opérations de lutte contre la drogue et les psychotropes, menées en étroite coordination et collaboration avec les services de la direction générale de la surveillance du territoire national, ont permis la saisie de 1,65 tonne de cocaïne, de 1.346.180 comprimés psychotropes hallucinogènes et d'ecstasy, soit une hausse de 43% par rapport à 2017, et de 52 tonnes de chira et 693 kg de cannabis.

Plus inquiétant encore, les affaires recensées aux abords ou dans le périmètre des établissements scolaires ont été au nombre de 3.015, débouchant sur l'arrestation de 3.102 individus, dont 587 mineurs, et la saisie de 6.493 kg de chira et 143 comprimés psychotropes.

Enfin, la Direction générale de la sûreté nationale a indiqué avoir créé 23 nouveaux services de sûreté cette année. Plus en détail, un nouveau district de police a vu le jour dans le périmètre du pôle urbain "Errahma" à Casablanca, des commissariats de police dans la municipalité d'El Marsa à Laâyoune et à Kariat Ba M'hamed à Taounate, onze arrondissements de police à Casablanca, Salé, Fès, Tan Tan et Taounate, et trois services des accidents de circulation à Rabat, El Hajeb et Safi. En sus de cinq brigades pour la protection de sites sensibles et une brigade mobile pour le maintien de l'ordre à Imzouren.