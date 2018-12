Gabon: Port-Gentil - L'ONG Malachie en père Noël pour enfants

L'Ong Malachie est venue en père Noël pour offrir des cadeaux aux enfants du Camp de vacances JFO Awana Mayaya. Ces enfants de Port-Gentil ont manifesté leur enthousiasme et dit merci en chantant Joyeux Noël à cœur joie ,ce 25 décembre 2018. Le partage et la solidarité restent au cœur de leurs préoccupations. La preuve,les enfants viennent de savourer avec bonheur, la magie de Noël.

C'est 300 enfants du camp de vacances JFO rendus heureux ce jour où le monde entier célèbre la nativité de l'enfant Jésus. L'Ong Malachie vient de dessiner le sourire sur les visages de ces enfants qui n'ont pas manqué de manifester leur bonheur. "Merci à papa Noël pour mon cadeau et les bonbons.Il est gentil. Je suis content" déclare un enfant de 6ans. C'est le bonheur chez tous les enfants autour de l'arbre de Noël.

La satisfaction est presque totale. Les enfants ont bu et mangé, emportant avec eux de nombreux cadeaux. Une satisfaction que ne cache pas la présidente de l'Ong Malachie,Pépécy Ongouliguendé "Noël pour tous, j'ai été heureuse de représenter le député du 2e arrondissement de Port-Gentil, Jean Fidèle Ontandault (JFO) qui a offert des jouets et un goûter aux enfants vulnérables du camp JFO Awana Mayaya". C'est là une preuve de solidarité et de partage,témoigne un des parents.

Venus nombreux pour l'évènement qui célèbre la naissance de l'enfant Jésus,les parents de certains enfants ont reconnu ce geste pleine de générosité ." Nous sommes soulagés de ce geste de générosité de la part de l'Honorable et de l'Ong Malachie.Nous en sommes reconnaissants. Comme on le dit si bien,les gestes les plus simples sont parfois les plus marquants. Nous sommes vraiment touchés. Nous prions pour eux.Joyeux Noël au sein de leurs familles respectives" dit gentiment une mère économiquement faible.

Le camp de vacances JFO en collaboration avec l'Ong Malachie a rendu heureux les enfants des Gabonais économiquement faibles.