Ile Maurice: Blue-Bay - Des individus violents investissent le poste de police

Une vidéo nous est parvenue où l'on voit des individus, dont l'un était armé d'un morceau de bois, envahir le poste de police de Blue-Bay. À ce moment-là, seule une policière était présente, le sergent étant en patrouille avec deux constables.

L'incident s'est produit le 25 décembre, vers 19 heures, lors du second shift. Une bagarre a éclaté entre deux groupes sur la plage de Blue-Bay. Un député présent est intervenu pour calmer les esprits et a prêté main-forte jusqu'à fort tard. L'une des victimes s'est rendue au poste de police et la bande l'a suivie et a envahi le poste de police. La policière a dû séparer les deux groupes, en confinant certains dans une pièce afin d'éviter tout dérapage.

Mise au courant de cette affaire, la Police Officers Solidarity Union monte au créneau. «Ala enn ekzamp flagran mank léfektif dan stasion lapolis. Ki ti pou arivé si sa policière-la blésé ar sa dibwa-la ? Kot so sékirité ?» déplore l'inspecteur Jaylall Boojhawon.

Il fait valoir que le Bank of Police Officers Scheme, recommandé par le Pay Research Bureau, n'est pas appliqué. «Dan PRB dir kot éna enn mank léfektif pran polisié an konzé ou séki pé termin so shift kontinié. Bé sa pa pé apliké. Bien souvan zis enn sergent ek trwa konstab ki pé travay», dénonce l'inspecteur Jaylall Boojhawon.