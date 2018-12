Congo-Kinshasa: Destin prophétique - Emile Kamimbaya avait présagé le miracle de l'histoire !

Ancien officier commando breveté de l'Académie Militaire de Kananga, Emile Kamimbaya a payé sa dette à la nature le 22 octobre 2008 en tant que serviteur de l'Eternel et fondateur du Ministère Révolutionnaire du Verbe de l'Esprit.

Mais avant cela, il a livré les secrets de sa vision pour la RD. Congo dans laquelle il voit venir un prophète, un guide spirituel, un éducateur, un sage, un chirurgien de l'âme, un éclaireur de la conscience. "Je vois un homme mystique", avait-il confié dans son ouvrage « ô mon peuple, voici ton destin », publié à titre posthume. Hier, jeudi 27 décembre 2018, l'entourage de ce visionnaire constitué des Pasteurs est monté au créneau pour rappeler aux hommes de Dieu, à la classe politique, à la jeunesse, aux élites, à la diaspora et aux différentes provinces du pays, leur rôle primordial. Celui de s'approprier avec conscience ce destin prophétique pour lequel le congolais doit accepter la Bible et être les témoins du Christ. "O Congo, n'aie pas peur, tu vivras... oui tu vivras parce que le monde viendra s'abreuver à nos sources comme au temps de Salomon. C'est un miracle de l'histoire.

En effet, avant qu'il ne rende l'âme, Emile Kamimbaya a laissé des écrits sur la révélation qu'il aurait reçue de Dieu sur le destin prophétique de la RDC. Pour lui, le Congo sera la première nation terrestre qui offrira au Seigneur la coupe du vin de la réjouissance et, pour ce faire, deviendra le bastion de l'évangile mondial. Ce livre est le résultat d'un séminaire prophétique que l'auteur avait tenu au cours du mois d'août 2004 avec le groupe du renouveau charismatique de la paroisse notre Dame du Congo. Cette rencontre a connu la participation des hommes de Dieu ainsi que des invités qui croient à un Congo meilleur. C'est le cas de Christian kankolongo Di Tutu, Expert comptable au ministère du plan. « C'est par pur hasard que j'ai connu Emile Kamimbaya. Un jour, je suivais une émission sur Youtube du pasteur Claudio qui vit en Belgique. Il parlait sur le destin du Congo et de la prophétie que Dieu nous a réservée.

Dans son intervention, il a longuement parlé des 2 auteurs qui ont écrit sur l'avenir du Congo révélé par le seigneur, il s'agit d'Emile Kamimbaya, Alain Moloto et d'autres messagers. N'ayant jamais entendu parler d'Emile, je l'ai directement recherché sur Google et je suis tombé sur une émission où on parlait de la vie d'Emile et de ses réalisations », confie-t-il. Et de poursuivre : « j'ai trouvé son ouvrage intéressant. C'est ainsi que je me suis rendu dans toutes les librairies de la Ville ; mais fort malheureusement, je n'avais pas retrouvé le livre. J'étais triste. Je suis encore retourné sur Youtube et j'ai revu l'émission. C'est ainsi que je suis tombé sur l'émission qui a été projeté. J'ai entrepris de démarches pour me procurer cet ouvrage. Ce qui m'a plus émerveillé dans ce livre, c'est la partie où l'auteur dit que le Congo ne sombrera pas, car Dieu est de notre coté. Cela m'a redonné encore de l'espoir pour mon pays. Le destin du Congo est meilleur, j'ai de l'assurance et je garde espoir ».

Qu'adviendrait-il en cas de rejet de ce plan ?

A en croire le messager, un peuple qui n'a pas de révélation complète de son destin se prive de l'une de ses plus grandes sources de bénédictions ainsi que des sources d'inspiration capables de féconder ses génies dans toutes ses potentialités qui président à son destin. Par conséquent, renchérit l'auteur, la destinée prophétique risque de marcher à contre-courant des pensées de Dieu, à l'instar d'un arbre qui ne porte que des fruits verts. Il importe à la génération Josué qui doit être guidée par l'arche des sacrificateurs, de rechercher à comprendre clairement ce fameux destin du Congo. « Le destin de Dieu pour cette nation n'est pas seulement de la conduire vers la démocratie, le bien-être social et le développement économique ; mais elle doit aussi être la gâchette de l'Afrique pour son développement », augure-t-il.

Exhortation

Dans son ouvrage, l'auteur formule un bon nombre des recommandations qu'il adresse aux pasteurs. D'abord, étant donné ceux-ci doivent prêcher et enseigner sur la réconciliation, le pardon, la guérison intérieure ainsi que le destin prophétique. Il s'adresse, ensuite, à la classe politique qui devrait s'engager dans la recherche de la connaissance du destin prophétique de la nation et la destinée de celle-ci. Car, soutient-il, Dieu cherche un homme politique qui renoncera volontairement au pouvoir et qui acceptera ainsi le brisement afin de devenir un Eclaireur de la conscience de Nation, à l'instar de Gandhi du 21e siècle. A la jeunesse congolaise, l'auteur leur recommande de ne pas se laisser emporter et dominer par les passions négatives et le découragement car, selon lui, cette jeunesse est la "génération Josué", celle qui doit conquérir l'héritage du Congo.

A l'élite congolaise, il demande de prier pour la création de l'armée nationale afin qu'elle donne à ses dirigeants un patriotisme au service de la renaissance du Congo ainsi que sa mort. La diaspora, quant à elle, doit acquérir des connaissances, des valeurs et des relations qui permettront de penser à comment relever le Congo de sa routine. Et enfin, aux différentes provinces, l'auteur exhorte à briser les liens qui les empêchent de jouer leur rôle en tant que région pilote sur le plan politico-culturel, de se réconcilier avec leur vraie et bonne histoire. Et ce n'est qu'après cet exercice dur soit-il que Dieu les relèvera de l'humiliation subie, ôtera le manteau de deuil et leur fera porter celui de joie et de louange.