Burkina Faso: Décorations au ministère de la communication - 31 agents sous les feux des projecteurs

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a procédé le mercredi 26 décembre 2018 au sein des locaux de la Télévision nationale à des décorations. Trente-et-une (31) personnes, dont Robert Ouédraogo, coordonnateur du doyen des quotidiens, L'Observateur paalga, ont été distinguées pour leurs efforts dans leurs domaines respectifs.

Une ambiance inhabituelle régnait dans l'enceinte de la Télévision nationale burkinabè. La cour était pleine à craquer et chacun était dans son 31. La raison, la traditionnelle cérémonie de reconnaissance du mérite des agents du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Pour le compte de cette année, 31 hommes et femmes des médias publics et privés ont vu leurs efforts reconnus et salués. Décorés dans l'ordre du mérité des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe radio, télévision et presse écrite, ils sont au nombre de six à être faits officier et 25 chevaliers dans l'ordre du mérite.

Pour le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, quoi de plus normal de reconnaître le mérite des acteurs qui se battent jour et nuit pour une application véritable de la démocratie.

« S'il y a un facteur sur lequel, la communauté internationale comme celle à l'intérieur du Burkina est d'accord, c'est sur la qualité de notre démocratie. L'un des premiers acteurs de cette qualité, c'est la presse parce qu'elle permet d'avoir une information conséquente, de confronter les opinions et de créer le débat démocratique », a-t-il déclaré. Et tout cela dans un contexte de liberté d'expression, qui est l'une des filles de la démocratie. Pour le ministre, c'est toutes ces choses qui donnent cette vision positive du Burkina, qui permettent aux Burkinabè de s'exprimer et d'être informés. Il a souhaité que cette force que notre pays a et qui est un des éléments clés de notre démocratie puisse se raffermir et favoriser l'émergence d'une opinion forte.

De loin, l'on remarquait les visages qui rayonnaient de sourires jusqu'aux oreilles et l'on devinait les émotions qui animaient les hommes et les femmes mis à l'honneur. Le coordonnateur du quotidien L'Observateur Paalga, Robert Ouédraogo, fait chevalier de l'ordre du mérité n'a pas tari de remerciements envers la SEP (Ndlr : Société des éditeurs de la presse privé) et l'ensemble des travailleurs de L'Obs. « Je remercie la SEP, en particulier son président qui a fait le choix de ma modeste personne pour la décoration. A travers moi, c'est le travail de L'Observateur Paalga qui est reconnu et salué.Je dédie cette médaille naturellement à la SEP ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs de mon journal ». Alfred Nikièma de la RTB, qui reçoit pour une deuxième fois une distinction, a invité les jeunes à se donner corps et âme au travail. « Partout où l'on part, il faut se distinguer des autres à travers le travail et toujours exceller dans ce que l'on fait. Il ne faut pas regarder les difficultés mais toujours travailler à satisfaire ceux qui sont au devant », a-t-il conseillé. Quant à Philomène Kambou de Sidwaya, toute sa philosophie se résume en cette maxime, « seul le travail paie ».