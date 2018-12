Madagascar: Meeting des « Zanak'i Dada » - Aucune autorisation déposée à la Préfecture

Depuis hier, on a remarqué une forte présence sur le terrain des Forces de l'ordre.

Le Préfet de Police d'Antananarivo, le Général Angelo Ravelonarivo a annoncé hier que toutes les mesures nécessaires vont être prises pour maintenir l'ordre et la sécurité en cette période de fin d'année.

Le préfet de Police d'Antananarivo, le Général Angelo Ravelonarivo convoque une réunion de l'Organe Mixte de Conception (OMC) ce jour. L'ordre du jour sera axé sur la manifestation des partisans de Marc Ravalomanana prévue se dérouler demain sur la Place du 13 mai. Hier, le Préfet a déjà fait savoir que l'équipe du « K25 » n'a déposé aucune demande d'autorisation auprès de la Préfecture de Police.

Pourtant, le délai légal est déjà dépassé, puisque selon les textes en vigueur, la demande d'autorisation devrait être déposée 48h avant le jour de la manif. Au cours d'un entretien avec la presse, le Général Angelo Ravelonarivo a martelé qu'une autorisation émanant des autorités responsables est nécessaire pour tenir une manifestation politique à Tana surtout en cette période de fin d'année où les Tananariviens devraient avoir droit à une trêve politique.

« Sakoroka ». À l'allure où vont les choses, le risque d'affrontement n'est pas à écarter demain dans le centre ville. A entendre les explications du Préfet de Police, l'Emmoreg sera réquisitionné pour cette occasion. En effet, selon ses dires, deux options sont envisagées. Soit les Forces de l'ordre vont investir tôt le matin le parvis de l'Hôtel de Ville pour empêcher les manifestants d'y accéder, soit les éléments de l'Armée, de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale vont être mobilisés pour encadrer les manifestants.

Et lui de laisser entendre au passage que c'est la première option qui est le mieux pour ce genre de manifestation afin d'assurer l'ordre public et d'éviter les débordements. De leur côté, les « Zanak'i Dada » atteignent le point de non-retour après l'annonce des résultats provisoires du second tour effectuée hier par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Des résultats confirmant la victoire du candidat « numéro 13 », Andry Rajoelina.

Depuis hier, les estrades ont déjà été installées sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Reste à savoir toutefois si malgré le risque élevé de « sakoroka », les Tananariviens vont répondre massivement à l'appel à la contestation des résultats des élections lancé par le candidat malheureux Marc Ravalomanana et le « K25 ». De leur coté, les Forces de l'ordre restent sur le qui-vive et se préparent pour intervenir. On a remarqué depuis hier une forte présence sur le terrain de policiers et gendarmes. A suivre de près.