Madagascar: Farahtiana Church - Quand l'évangélique se met au diapason des jeunes

Farahtiana Church affrontera la grande scène pour la première fois.

Célébration et fête seront au programme demain. Pour la première fois, Farahtiana Church sera en concert au Ccesca Antanimena. La chanteuse offre ce concert unique pour finir l'année en beauté. Elle amènera les convives à l'exaltation, tout en honorant et glorifiantDieu à travers les chansons de célébration, de louange et d'adoration.

La majeure partie de ses morceaux sont des chansons qui figurent sur son tout premier album baptisé « Hafa ihany ». Des morceaux rythmés et à la page, que ce soit sur le style et le rythme adoptés, de façon à suivre les courants des dernières tendances musicales. Parmi les 14 cantiques sélectionnés, on y retrouve les titres tels que « Soa fa teo Ianao », « Aza mahafoy ahy », « Fiderana jolie », Misaotra Andriamanitra, et l'incontournable « Hafa ihany».

Pour mettre une ambiance plus chaude, Denis Jee sera derrière les platines. Si elle a fait ses premiers pas dans une téléréalité, Farahtiana Church a décidé de se consacrer aux chansons évangéliques depuis l'année dernière. Depuis plusieurs mois, ses titres inondent les ondes de radio et les stations de télévision de la Grande île. Rnb, Dancefloor, techno, Pop rock, rap, dance hall... rien n'échappe à la jeune femme.

Selon ses propos, « Nous voulons surtout évangéliser Jésus à la jeunesse malgache. Bien que nous sachions que cette musique touchera le public plus jeune dans la foi, nous espérons de tout cœur rejoindre une génération plus âgée pour qu'elle puisse à son tour découvrir ces merveilleux cantiques. » Rendez-vous donc demain au Ccesca Aantanimena.