Algérie: Olympiades des activités de jeunes à Ouargla - Près de 150 participants en lice

Ouargla — Près de 150 jeunes, des deux sexes, issus des quatre coins du pays prennent part aux olympiades des activités de jeunes ouvertes jeudi au centre scientifique et de loisirs au quartier Ennasr (périphérie Ouest d'Ouargla), en présence des autorités locales.

Devant s'étaler jusqu'au 30 décembre prochain, cette manifestation nationale, placée sous le signe "Vivre ensemble en paix", s'assigne comme objectifs la formation d'une jeune génération innovante dans les arts et les sciences et bien imbue des valeurs de citoyenneté, ainsi que la promotion de l'émulation intellectuelle et scientifique.

Le programme de ce rendez-vous juvénile prévoit l'organisation de diverses compétitions, à savoir le Soroban (une technique de calcul mental), les jeux d'échecs, de guitare en individuel et le monologue, selon les organisateurs.

Il s'agit aussi de l'animation d'une conférence sur la promotion du Soroban au niveau des structures juvéniles, des ateliers d'exposition consacrés aux activités scientifiques et culturelles et des concours des meilleures œuvres des participants, a indiqué la même source.

Les participants auront à profiter de s'enquérir des compétitions du festival de ski sur sable au niveau des dunes de la commune de Ain El-Beida (10 km d'Ouargla), ainsi que de la visite des sites touristiques à travers la région, notamment le lac de Hassi Benabdallah, le musée saharien, le vieux ksar d'Ouargla et Souk El-Hadjar, a-t-on ajouté.

Des soirées artistiques, animées par des troupes folkloriques locales, figurent également au menu de cette manifestation destinée aux catégories d'âge oscillant entre 10 et 30 ans, a-t-on signalé. Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement et la réussite de ces olympiades des activités de jeunes, en offrant un séjour agréable aux invités d'Ouargla.

Organisée conjointement par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) avec l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) et la Ligue de wilaya d'animation de proximité des jeunes, cette manifestation qui coïncide avec les vacances scolaires d'hiver constitue une opportunité de rencontre et d'échange entre le jeunes algériens venant de différentes wilayas pour favoriser le développement de leurs activités dans plusieurs domaines et l'évaluation de la créativité chez eux.