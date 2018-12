Cote d'Ivoire: Etats généraux de la jeunesse en 2019 - Comment ça se passera

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Mamadou Touré a tenu une conférence de presse le jeudi 27 décembre 2018, dans un hôtel à Abidjan-Cocody pour annoncer la tenue des États généraux de la jeunesse du 9 au 11 janvier 2019, au Palais de la culture de Treichville.

Ces états généraux sont placés sous le thème « la jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social ». À cet effet, le ministre Mamadou Touré a dit : « La Côte d'Ivoire a toujours accordé une importance particulière à la question de la jeunesse. Cette volonté s'est traduite par la création d'un département ministériel dédié aux jeunes, au sein des différents gouvernements qui se sont succédé, de 1959 à ce jour. C'est à juste titre que le Président de la République SEM Alassane Ouattara, a inscrit cette catégorie sociale comme une des priorités de l'action gouvernementale. Il a impulsé de nombreuses initiatives en vue de répondre efficacement aux problèmes des jeunes. Pour une meilleure coordination de toutes les initiatives sectorielles en faveur des jeunes, le gouvernement a adopté, le 19 octobre 2016, la première Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) pour la période 2016-2019. Cette politique, partie intégrante du Plan National de Développement (PND-2016/2020), est mise en œuvre à travers cinq axes stratégiques que sont : la stratégie nationale d'autonomisation des jeunes, la stratégie nationale de la protection de la jeunesse, la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes, la stratégie nationale de service civique et la stratégie nationale de promotion et de coordination des initiatives en faveur des jeunes. »

Selon lui, les états généraux de la jeunesse s'inscrivent dans une démarche inclusive et participative : « Les états généraux de la jeunesse s'inscrivent dans une démarche inclusive et participative. Elles se dérouleront de la manière suivante : - la revue à mi-parcours de la (PNJ 2016-2020) qui consistera à faire un bilan des actions réalisées par l'ensemble des acteurs sectoriels de 2016 à 2018. Cet exercice permettra d'identifier les freins à la mise en œuvre efficace de la PNJ, et à formuler des recommandations pour la période 2018-2020;

- des ateliers qui visent à permettre aux jeunes d'échanger et d'apporter par eux-mêmes et pour eux-mêmes leurs contributions à la résolution de questions spécifiques telles que le cadre juridique des associations de jeunesse;

- des panels qui permettront aux jeunes d'échanger avec des experts sur des sujets d'intérêt commun ».

Ces états généraux de la jeunesse sont placés sous le Haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et bénéficient de l'appui du système des Nations Unies.

Le ministre Mamadou Touré a donné des précisions sur les états généraux de la jeunesse