Madagascar: La messe n'est pas encore dite

Le processus électoral a été respecté. La CENI a proclamé les résultats provisoires dans les délais et elle l'a fait en respectant la loi. Les scores des deux candidats n'ont pas varié et c'est sans surprise que le président de la commission électorale indépendante a annoncé qu'Andry Rajoelina a obtenu 55,66% des voix et Marc Ravalomanana 44,34%. On ne peut pas encore affirmer que la messe est dite car c'est la HCC qui mettra fin à toutes les polémiques actuelles.

La messe n'est pas encore dite

Les contestations du camp de Marc Ravalomanana continuent et la proclamation des résultats provisoires de la CENI n'y met pas fin. L'absence remarquée du candidat n°25 et de ses partisans lors de la cérémonie d'hier s'apparente à du dédain. Le long préambule qui a précédé l'énoncé des résultats a permis de montrer qu'elle n'avait pas outrepassé son rôle. Elle s'est en quelque sorte dédouanée des anomalies qui ont été dénoncées par l'équipe du candidat n°25 et elle a bien spécifié que la HCC était la seule habilitée à annuler les résultats litigieux.

C'est donc les juges constitutionnels qui vont mettre fin au blocage actuel. La cérémonie d'hier s'est déroulée dans une atmosphère plutôt lourde. Il n'y eut aucun déchaînement d'enthousiasme à la fin de la cérémonie, toute l'assistance étant consciente des difficultés à venir. Le camp Ravalomanana affiche une détermination qui déroute quelque peu les autorités.

La manifestation de demain est le moyen que ses membres ont trouvé pour attirer l'attention sur toutes les anomalies constatées par eux-mêmes. La manière dont ils le font inquiète une partie de l'opinion. La présence de membres de force de l'ordre un peu partout en ville accroît cette appréhension. Mais la sagesse devrait prévaloir et c'est devant la HCC que des requêtes seront déposées pour éclaircir une situation très embrouillée.