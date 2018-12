Algérie: Installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Burkina Faso"

ALGER - Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Burkina Faso" a été installé, jeudi à Alger, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

La cérémonie d'installation a été présidée par M. Abdelhamid Si Affif, président de la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso à Alger, Dominique Djindjere et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères.

Intervenant à cette occasion, M. Si Affif a salué "la qualité des relations d'amitié qui lient les deux peuples et pays", affirmant "la volonté de l'Algérie d'oeuvrer à leur consolidation et promotion aux plus hauts niveaux".

Il a évoqué également "les défis communs auxquels la région du Sahel fait face", insistant sur la nécessaire conjugaison des efforts des pays de la région pour les relever".

D'autre part, le parlementaire a rappelé "les fondements solides sur lesquels repose la politique de l'Algérie, basée sur la non ingérence dans les affaires internes des pays, et ses efforts constants de soutien à ses voisins au sud pour leur permettre de renforcer leurs capacités de lutte contre les différents défis et menaces".

Concernant la migration clandestine, M. Si Affif a souligné "l'attachement de l'Algérie à adopter une approche globale qui tienne compte de tous les aspects, notamment du développement dans le cadre du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine".

Évoquant la diplomatie parlementaire, il a indiqué que les deux instances législatives "travaillent à un rythme régulier", à travers la coordination et la concertation, en sus de l'échange de délégations parlementaires et d'expertises", souhaitant que l'installation du groupe parlementaire d'amitié "contribue à renforcer la coopération et à ouvrir de nouvelles perspectives de relations prometteuses et privilégiées".

Le diplomate burkinabé a salué pour sa part "la profondeur des relations unissant les deux pays et peuples", affirmant que le groupe d'amitié parlementaire sera susceptible "d'insuffler une forte dynamique aux relations bilatérales".