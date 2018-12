Cote d'Ivoire: Rhdp-Adjoumani - 2019, un virage déterminant que nous ne pouvons pas rater

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani président exécutif du mouvement Sur les traces d'Houphouët Boigny, dans le cadre des préparatifs du prochain congrès du Rhdp du 26 janvier 2019, a réuni ses troupes à l'hôtel du district au Plateau le jeudi 27décembre 2018.

Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué qu'il est important que l'année 2019 est une année fatidique pour le Rhdp au regard des enjeux à venir dont l'élection présidentielle de 2020.

« Je suis fier de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Notre premier objectif sera bientôt atteint avec la mise en place du parti unifié. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons retrousser nos manches, car c'est maintenant que le plus dur commence. L'année 2019, je le disais est une année de défis, une année déterminante et même décisive avant 2020. C'est un virage que nous ne pouvons pas rater, car les espoirs placés en nous sont énormes. Nous devons davantage être présents sur le terrain, ratisser plus large. Nous devons mieux nous structurer, mieux nous organiser, mieux coordonner nos actions pour être plus efficaces. Voilà ainsi fixés le cap et les objectifs de cette rencontre d'échange », a révélé Kobenan Adjoumani.

« Il nous est apparu nécessaire, à l'orée de l'année nouvelle, une année 2019 qui affiche au compteur de nombreux défis pour nous-mêmes, pour le RHDP et pour toute la Côte d'Ivoire, de marquer un arrêt pour faire un point d'étape. L'objectif étant de procéder à une analyse saine de la situation et prendre les dispositions les plus appropriées afin de relever efficacement les défis à venir », a-t-il ajouté.