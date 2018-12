Cameroun: Sangmelima Paradis perdu, l'Ordre Public en panne...

Vendredi le 14 décembre 2018, à la sortie des classes du lycée bilingue vers 15h, ma nièce est montée sur une moto-taxi, le conducteur l'a amenée de force dans un chantier abandonné derrière la morgue de l'hôpital de district de Sangmelima où se trouvaient déjà 2 autres petites filles ligotées.

Par chance, un second moto man est arrivé sur les lieux, s'en est suivi une bagarre entre les 2 hommes qui a conduit à la libération des fillettes. Il les ramène une par une chez elles faisant tout pour garder l'anonymat ; ma nièce déposée en second lieu est traumatisée et ne peut reconnaitre les autres victimes pour le moment.

Sa mère se rend donc au commissariat central de la ville afin d'informer les autorités qui lui exigent le versement de la somme de 50 mil francs CFA pour l'ouverture de l'enquête avant que ma nièce soit entendue au préalable.

Sangmelima, ville paisible, était comptée parmi les plus scolarisées du Cameroun.

Dans les années 1975, j'avais des camarades fils des diplômates étrangers qui n'hésitaient pas d'y envoyer leurs enfants car la sécurité était assurée. Certes il y avait des périodes rudes surtout le second trimestre (fin de la saison cacaoyère), pendant lesquelles les 3 repas quotidiens n'étaient pas assurés ou n'avaient pas lieu.Cependant, la jeunesse dont on célèbrera bientôt la fête vivait dans la quiétude rythmée par les bals, championnats sportifs etc.

Comment expliquer le climat d'insécurité actuel avec des appels à la vigilance répétés à la radio locale demandant aux parents de veiller sur leurs enfants.A des heures tardives ce serait normal ; mais en pleine journée à 15 heures ce n'est pas possible pour des parents quelle que soit leur volonté de protéger leur progéniture.Il y a un immeuble de la mort dans notre ville ; les auteurs des méfaits sont pourtant connus. Car il s'agit d'un groupuscule de moto man qui sèment la terreur dans la ville. Il parait que ce ne soit le premier cas d'agression lire. https://www.dailynewscameroon.com/drame-une-eleve-violee-et-tuee-sangmelima/

Que font les forces de l'ordre, nos élus, et nos élites qui ont pourtant connu Cette ville où il faisait bon vivre ? Où allons-nous ? dans quel monde allons-nous laisser nos enfants.

Il est urgent que l'institution responsable de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure de Sangmelima saisisse cette occasion pour remettre de l'ordre public à Sangmelima.