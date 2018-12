Tunisie: Un rendez-vous sportif au service du tourisme

Fleuron du secteur de l'assurance

C'est dans ce contexte que la Comar a opté pour la modernisation qui a conduit au rafraîchissement de son identité visuelle en avril 2018. Une modernisation qui traduit une évolution à plusieurs niveaux (gamme de produits, portefeuille client très varié et bien solide) et reflète le développement des réseaux commerciaux de la compagnie avec 120 agences à l'échelle nationale et d'autres représentations partout dans le monde, ce qui permet aux clients de la Comar d'entamer des projets en dehors du pays tout en étant bien assurés.

Sur le plan du développement de ses activités à l'échelle internationale aussi, il y a lieu de citer le lancement d'une compagnie d'assurance en Côte d'Ivoire en décembre 2017 et qui a commencé déjà à faire ses preuves. A tous ces niveaux, la Comar a évolué et a développé son activité. Le rafraîchissement de l'identité visuelle est venu consolider cette évolution et renforcer ses acquis et ses orientations tournées vers de nouvelles cibles et de nouveaux défis, dont notamment la digitalisation et la modernisation des moyens de travail, nous explique la directrice marketting, Kaouther Attia Ridane.

En 2019, Comar Assurances célébrera son 50e anniversaire. Une célébration qui vient consacrer les efforts déployés dans le cadre de la modernisation de la compagnie et les réussites réalisées à travers l'organisation d'événements à dimensions citoyenne et culturelle, à l'instar des éditions des prix littéraires, Comar d'Or, qui récompensent annuellement la production romanesque en Tunisie et dont la vocation est de soutenir la création littéraire, ainsi que le Marathon Comar de Tunis.

Le Marathon Comar, une évolution tous azimuts

La 33e édition de ce marathon s'est déroulée cette année au début du mois de décembre avec le défi de l'inscrire aux calendriers internationaux de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme(IAAF) et l'Association des marathons internationaux et des courses de fond (AIMS). Ayant pris la dimension d'un d'événement sportif incontournable, le Marathon de Tunis a nettement évolué sur tous les plans depuis sa création en 1986, aussi bien celui du parcours que celui de la participation. Tunisiens et étrangers viennent spécialement pour prendre part soit au marathon, ou au semi-marathon, soit encore à la course pour tous.

Sur le plan technique, les choses ont évolué pour satisfaire tous les participants (athlètes, amateurs et professionnels de la course à pied de différents âges), notamment avec le changement des parcours pour mettre en exergue la beauté du paysage et l'utilisation pour cette année de la technologie "dossards à puces" et la mise en place d'une application pour les enregistrements en ligne au marathon.

Engagement citoyen

Sur le parcours du marathon, tout un arsenal de dispositifs a été mis en place selon le cahier des charges de l'IAAF qui a désigné à cet effet l'un de ses experts pour superviser l'organisation de la dernière édition en vue de décerner le label Bronze pour les organisateurs pour la prochaine édition. Les normes internationales sur le plan organisationnel sont déjà prises en considération depuis deux ans par les organisateurs du Marathon de la ville de Tunis, il y a eu juste des ajustements à ce niveau pour répondre aux exigences de l'IAAF, nous souligne-t-on du côté de Comar Assurances.

Des afficheurs de temps, médecins, ambulances, motards, tente médicale à l'arrivée, et une pleine implication du ministère de l'Intérieur sur le plan de la sécurité, avec zéro voiture sur les parcours du marathon, et live streaming. Tout a été minutieusement préparé par le comité d'organisation présidé par Lotfi Ben Haj Kacem et dont la coordination générale a été assurée par Kaouther Attia Ridane.

Le live streaming a été assuré en coopération avec l'Ontt et Comar Assurance espère renforcer les liens de cette coopération. L'enjeu économique de ce marathon n'est plus donc à démontrer et sa couverture sur le plan médiatique implique de plus en plus des journaliste et de correspondants étrangers.

Les organisateurs vont œuvrer lors des prochaines éditions à consolider la médiatisation de l'événement pour participer à améliorer l'image du pays et répondre aux exigences du label Bronze.

4.700 coureurs ont pris part au Marathon Comar dont 400 étrangers issus de 32 nationalités. Une bonne partie de ces étrangers ont fait le voyage à Tunis pour participer au Marathon. 52 touristes français sont venus via un important tour opérateur et ont participé au semi-marathon et comptent revenir pour la prochaine édition en raison de leur satisfaction des conditions de leur participation à cet événement dans le cadre d'un week-end de tourisme sportif organisé par le tour-opérateur en question.

Le Marathon Comar appartient désormais beaucoup plus au pays en raison de ses dimensions sportives, culturelles et surtout touristiques. Pour la prochaine édition, et comme déjà cité, le défi est double : son inscription aux calendriers internationaux de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) et l'Association des Marathons, internationaux et des courses de fond (AIMS).

Pour son 50e anniversaire, outre la préparation la prochaine édition du Marathon, le Comar continuera à travailler sur l'évolution de la compagnie, ses engagements citoyens et la fidélisation de ses clients.