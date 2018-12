Sénégal: Protection et promotion de la protection de l'enfance - Lancement d'un prix pour recompenser les meilleures initiatives

Le ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, a lancé hier, jeudi 27décembre 2018, le Prix «Protecteur des enfants» au Centre Guindi. Pour elle l'objectif de ce prix est de contribuer à l'amélioration de l'environnement protecteur des enfants à travers la promotion de leurs droits.

Le Prix «Protecteur des enfants» est lancé hier par le ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance Mme Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, au Centre d'accueil d'information et d'orientation pour enfants en situation difficile (Centre Guindi). Le ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance explique que ce Prix a été créé dans le but de contribuer à l'amélioration de l'environnement protecteur des enfants, à travers la promotion de leurs droits.

Selon elle, le Prix a trois objectifs spécifiques qui visent à «récompenser des personnes physiques ou morales qui se sont fait remarquer dans le développement d'initiatives pertinentes de protection de l'enfant, tant au niveau national que local; renforcer la motivation des acteurs et autres personnes physiques et morales pour une meilleurs prise en charge de la problématique de protection de l'enfance; renforcer le potentiel de partenariat autour du système national intégré de protection de l'enfance». La distinction sera décernée à cinq personnes physiques ou morales, promotrices d'initiatives remarquables de protection de l'enfance, qui seront récompensées.

L'octroie de ce Prix sera arbitré par un Comité de pilotage, des Commissions techniques et un Jury. La première réunion aura lieu le 4 janvier 2019. En attendant, lors de cet événement auquel prenait part les représentants des enfants, de la société civil et du PTF, le ministre a rappelé le contexte qui à prévalu à la création de ce prix. «Le Sénégal s'est engagé à instaurer un environnement protecteur pour tous les enfants en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant». Poursuivant son propos Mme Diop déclare : «c'est dans cette perspective et le souci de palier les insuffisances identifiés par la cartographie et l'analyse des systèmes de production et protection des enfants au Sénégal, qu'une analyse a été réalisé en janvier 2011. Notre pays a adopté, en décembre 2013, la Stratégie national de protection de l'enfant (SNPS)».

Pour elle, ce référentiel de la politique nationale de protection en faveur des enfants repose sur deux objectifs majeurs. Le premier est relatif à mise en place d'un système intégré de protection de l'enfant, à favoriser le cadre de concertation et de coordination qui sont aujourd'hui à l'origine de collaboration fructueuses entre les structures étatiques, les organisations de la société civil et d'autres partenaires civils et financier. Le deuxième objectif est de promouvoir un changement positif et social. C'est un appel à une mobilisation de toutes les parties prenantes afin de susciter le changement social et le changement de la communauté envers la couche la plus vulnérable de la société.