Sénégal: Diourbel / Marche de protestation des commerçants - La reprise des travaux de Ndoumbe Diop, la principale doléance

Les usagers du marché de Ndoumbé Diop de Diourbel, réunis autour d'un comité de gestion, ont organisé une marche de protestation avant-hier mercredi. Ce collectif réclame la reprise des travaux de construction de ce marché confronté à un problème de mobilité. Cela fait suite au violent incendie qui avait ravagé cet établissement marchand, le 14 juillet 2017, et qui avait occasionné beaucoup de dégâts matériels.

Lamine Ndiaye, le porte-parole des commerçants explique: «les autorités avaient pris l'engagement de restaurer le marché. Pour le besoin, des travaux de réfection ont démarré le 15 mars 2018. La partie centrale du marché a été évacuée et ses occupants s'entassent depuis lors dans les rues environnantes et travaillent difficilement. Aujourd'hui, avec les barrages établis par l'entrepreneur, les usagers ont toutes les difficultés pour se déplacer. Le délai d'exécution des travaux étant initialement fixé à 5 mois, la réfection aurait pu être faite depuis le mois d'aout 2018. Et voila depuis un mois, le chantier est arrêté. Nous subissons depuis 9 mois un calvaire qui n'a que trop duré. C'est pourquoi nous sollicitons la prise en charge de nos revendications qui s'articulent autour de deux points essentiels: la reprise immédiate et sans délai des travaux et l'ouverture d'un passage au niveau du chantier pour faciliter la mobilité.»

Le Préfet de Diourbel, Ibrahima Fall, qui a reçu les protestataires, soutient pour sa part que «le marché a été lancé et gagné en bonne et due forme. Il y a un entrepreneur qui avait gagné et qui avait démarré. Et il y a eu, en un moment donné peut-être, un arrêt. Nous avions informé qui de droit. Nous pensons que les commerçants eux-mêmes savent les causes de l'arrêt des travaux», a-t-il dit aux initiateurs de cette marche pacifique encadrée par les Forces de sécurité.