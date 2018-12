Sénégal: Master «défense, sécurité et paix» du cheds - Augustin Tine salue un «vivier d'experts militaires et civils de haut niveau»

Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) a procédé hier, jeudi 27 décembre 2018, à la remise officielle de diplômes à la troisième promotion du master «Défense, Sécurité et Paix». Venu présider la cérémonie, le ministre des Forces armées, Augustin Tine a insisté sur le volet sécuritaire, non sans féliciter les récipiendaires. Tout en les exhortant à poursuivre les efforts pour que cette formation soit hissée au rang d'excellence, Augustin Tine a ainsi ouvert la nouvelle session 2018-2019 du master, sous le thème «Sécurité, paix et développement durable».

Ils sont au nombre de 42, les nouveaux diplômés de la session 2017-2018 du master «Défense, Sécurité et Paix» du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds). La cérémonie qui s'est tenue hier, jeudi 27 décembre 2018, a vu la participation d'éminents universitaires ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires du pays. Le porte-parole des récipiendaires, Ciré Sy, se félicite de «la pertinence que nous offre ce master et des échanges fructueux de la formation». Selon lui cette formation leur a apporté de nouvelles opportunités en termes de connaissances, de paix, de sécurité concernant les enjeux du moment. Car, dit-il, «nous avons appris à anticiper sur des enjeux majeurs qui interpellent notre sécurité».

Prenant la parole, le président du Cheds a d'abord exprimé tout son satisfécit pour la session 2017-2018 qui, note-t-il s'est «achevée dans des conditions satisfaisantes». Il a tenu à féliciter la promotion sortante, pour les «efforts individuels et collectifs, en terme d'organisation, d'assiduité aux cours et autres activités de formation». Non sans rappeler que ce master leur «ouvre des perspectives nouvelles dans le domaine des études et de la recherche en matière de défense et sécurité à l'échelle nationale, sous régionale ou continentale».

Dans le même sillage, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a rappelé aux auditeurs que ce master de «Défense, Sécurité et Paix» «revêt une grande importance pour l'Etat», du fait qu'il constitue une première étape dans le renforcement du vivier d'experts militaires et civils de haut niveau dans les domaines de la défense et de la sécurité. S'adressant à la promotion de 2018-2019, le ministre invitera les auditeurs «à apporter des réponses aux périls que représentent les conflits armés internes, les crises humanitaires ou environnementales etc.».

Augustin Tine déclare que le Cheds contribue à assurer «la formation des cadres civils et militaires», par le renforcement des connaissances et l'appropriation des clés de compréhension de l'environnement géostratégique. M. Tine, qui s'est félicité de la collaboration entre la Faculté des sciences juridiques et politique de l'Ucad et le Cheds, estime que la «voie est ainsi ouverte à d'autres initiatives pouvant apporter la même contribution positive à la défense et à la sécurité».