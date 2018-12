Tunisie: «Alexis Mendomo m'a posé pas mal de problèmes»

interview

Ce trophée m'encouragera à redoubler d'effort afin d'aider mon club à retrouver le chemin de la victoire dans les échéances à venir, notamment les matchs reportés du championnat et ensuite les matches de la phase de poules de la Ligue des champions en janvier.

Quels sont les principaux facteurs qui expliquent votre retour en pleine forme cette saison ?

La confiance en soi, la motivation, le travail et la détermination. De surcroît, j'ai effectué une très bonne préparation de début de saison avec Faouzi Benzarti au Wydad de Casablanca. De ce fait, je me suis trouvé en pleine forme lors de mon retour au Club Africain.

La qualification à la phase de poules de la Ligue des champions, comment la jugez-vous ?

La qualification a été pénible et difficile d'autant plus que nous sommes tombés sur deux clubs très costauds, dotés de joueurs de qualité (l'AP Rwandaise et Al Hilal Omdurmane). Mais en dépit des obstacles et des difficultés, particulièrement la série des blessures qui a affecté l'ensemble du groupe, nous avons travaillé dur pour arracher cette qualification si précieuse, afin de régaler notre public, chose la plus importante.

Quels renforts aimeriez-vous avoir à vos côtés en cette période de mercato hivernal ?

Sans aucun doute, Saber Khelifa, une valeur sûre pour la ligne offensive de l'équipe, un grand attaquant avec une grande expérience. Ça me fera toujours plaisir de jouer à côté de lui.

Quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué ?

Je dirais Faouzi Benzarti, puisque c'est lui qui m'a lancé dans le grand bain. Il m'a fait confiance même durant les moments les plus difficiles de ma carrière.

Quel est le joueur qui vous a le plus inquiété sur le terrain ?

C'est difficile d'évoquer un en particulier, car j'ai affronté pas mal de joueurs costauds, dotés d'un grand potentiel. Mais sinon, Alexis Mendomo (ex-milieu de terrain du Club Africain) m'a posé pas mal de problèmes, c'était vraiment un très bon joueur.

Votre meilleur souvenir ?

C'était en septembre 2009, face au Nigeria et sur la pelouse du stade d'Abuja lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2010 en Afrique de Sud. Sous les yeux de soixante mille spectateurs nigérians et dans une ambiance très chaude, j'ai réussi à marquer le but d'égalisation (2-2) à la 90e minute de jeu. Un but difficile et d'un angle quasiment fermé qui a fait renaître l'espoir de qualification à la CM, mais ce fut en vain.

Votre idole de jeunesse ?

Ronaldinho, j'adorais le voir jouer, c'est un véritable phénomène.

Plutôt Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ?

C'est toujours un très grand débat, je suis peut-être un peu plus Messi, il est phénoménal. Mais je suis également admiratif de Ronaldo parce qu'il a travaillé énormément pour arriver là où il est aujourd'hui. C'est un bourreau de travail qui ne lâche rien.

Vous vous voyez comment dans une dizaine d'années ?

Je n'ai pas encore pensé à ce sujet, mais pourquoi pas... entraîneur.