Sénégal: Règlementation de la filière farine de blé - Un quota de 42400 tonnes sera alloue par mois

Les meuniers et industries du Sénégal ont procédé hier, jeudi 27 décembre, à la signature d'un protocole d'accord en vue de corriger les perturbations dans le secteur de la farine.

La signature effectuée par l'Association des meuniers industriels du Sénégal s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, Alioune Sarr. « Le prix du sac de farine va revenir à la normale, c'est-à-dire 16200 francs et la farine améliorée sera cédée à 16700 francs. Une fois qu'on a relevé le prix du sac de farine, on va procéder à un quota.

Chaque meunier aura droit à une quantité qui lui sera octroyée durant le mois et le cumul de ces quotas individuels répond à la demande nationale et même sous-régionale parce que dans ces quotas, la farine exportée est comprise. Si on s'en tient à l'évaluation, on aura donc une quantité de 42400 tonnes de farine qui sera mise à la disposition des consommateurs directs », a fait savoir Claude Demba Diop, président de l'Association des meuniers industriels du Sénégal.

Ainsi, une sanction de 15% sera appliquée sur tout dépassement du quota alloué. « A la fin de chaque trimestre, on va évaluer ceux qui ont respecté les quotas consensuels et ceux qui ne l'ont pas respecté seront sanctionnés. Il y a une double sanction : celle réglementaire et celle en interne qui est de 15%sur tout dépassement et cette amende sera reversée à l'Amis pour son fonctionnement », a-t-il souligné.