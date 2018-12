Tunisie: Chammakhi est passé par-là !

UST : Kordi, Makni, M'hadhebi, Khalfa, Miladi, M'hamedi, Diop, Messaï (Ben Abid), Diakité, Abdessalem (Khraïfi), Zakkar.

CA : Dekhili, Belkhither, Abdi, S. Laâbidi, Salhi, Ayadi, Khenissi, Z. Laâbidi (Ayachi), Rodriguez (Khelil), Dhaouadi, Chammakhi (Ben Othmane).

Si l'UST a mieux joué sur l'ensemble du match et s'est offert les meilleures occasions, le CA a bien géré ce match et a fait preuve de plus de réalisme. Décimé par l'absence d'une dizaine de joueurs, (Ifa et Khelil n'ont pu commencer le match alors que Darragi et Khefifi étaient indisponibles), le CA s'est présenté avec pratiquement la 2e équipe. Seuls Ayadi, Belkhither, Abdi et Chammakhi étaient titulaires face à Al Hila soudanais.

L'UST avec un trio d'attaque mobile emmené par Diakité (très actif avec ses débordements) sait jouer chez elle d'autant qu'elle s'est présentée avec presque son équipe type. Et ça, les protégés de Kasri ne l'ont pas exploité face à un CA dégagé de toute pression et dont les jeunes lancés n'ont pas démérité. Les Khenissi, Rodriguez, Laâbidi et Salhi ont su prendre de la confiane pour atténuer le danger de Diakité et Abdessalem. En première mi-temps, le Mauritanien pouvait marquer dès la 9', mais son tir touche le petit filet. A la 34', Abdessalem voit son coup de ciseaux passer haut. Les clubistes, dominés à l'entrejeu, ont joué direct et sur le couloir gauche où Dhaouadi et Abdi faisaient un bon travail.

Et comme les grands clubs profitent de la première aubaine pour marquer, Chammakhi, en fin de la première mi-temps, réussit un but digne d'un vrai avant-centre après un service de Ayadi : il s'infiltre, neutralise Makni et trompe le gardien Kordi. Ce but a pesé lourd et donné confiance aux joueurs clubites, notamment le gardien Dekhili qui sauva ses bois d'un but tout fait à la 56' devant Abdessalem. La 2e mi-temps a été plus équilibrée mais lUST avait mieux géré le ballon. Un but refusé à la 80' pour les locaux après une charge sur Abdi (ce qui a mis le public de l'UST hors de son état). Et c'est encore Chammakhi qui double la marque suite à une situation de jeu pas évidente. Il a fait imposer son réalisme pour aider le CA à glaner 3 points précieux.

Le compteur avance

Chiheb Ellili a réussi un double coup hier : une victoire qui permet à son équipe d'atteindre 14 points au classement et puis a bien vu en jouant la carte des jeunes réservistes qui n'ont pas démérité. Reste alors aux Clubistes de mettre fin au fléau des blessures, alors que pour l'UST l'excès de confiance et la distraction défensive ont coûté cher.