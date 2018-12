Ile Maurice: Nouvel an - Pas de cyclone mais de la grisaille

Si vous avez prévu un barbecue le lundi 31 décembre, il vous faudra peut-être revoir vos plans. Car à en croire la station météo de Vacoas, la pluie sera au rendez-vous. Dans un communiqué, ce vendredi 28 décembre, elle a donné un aperçu du temps qu'il fera pour la période du 29 décembre 2018 au 2 janvier 2019.

Ainsi, le week-end devrait être pluvieux dans l'après-midi dans certaines parties de l'île, notamment l'Est et le Plateau central. Aucune amélioration n'est attendue le 31 décembre. La station météo prévoit même que le temps sera mi-couvert à nuageux. Et des averses en particulier à l'est et sur le Plateau central.

En revanche, à partir de lundi, la chaleur étouffante, causée par le courant d'air chaud, humide et inconfortable venant du nord, devrait s'estomper. D'ailleurs, à en croire la station météo, «la température sera légèrement plus confortable». En outre, précise-t-on à la station météo, «aucune tempête tropicale ne devrait se développer et affecter la région au cours des sept prochains jours».

Quid du temps qu'il fera à Rodrigues pour le Nouvel an ? Eh bien, il fera beau, annonce la station météo, bien que quelques averses soient prévues les 30 et 31 décembre. Ce sera, toutefois, plus mitigé à Agalega, où la station météo de Vacoas estime que le temps sera beau à mi-couvert.