Sénégal: Vérification des dossiers de parrainage - Le FRN se demarque des «07 sages»

L'instruction des dossiers de parrainage des candidats à la candidature à l'élection présidentielle de février 2019, pilotée par le Conseil constitutionnel et devant débuter ce jour par l'audition des candidats Macky Sall, Idrissa Seck et Malick Gakou, ne reçoit pas l'aval des partis d'opposition réunis au sein du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn). Aussi se sont-ils désengagés hier, jeudi 27 décembre, de l'initiative mise en route par les «Sept Sages».

Le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) qui réunit les principaux partis de l'opposition, sous la dictée du Pds est formel : les résultats issus du décompte des parrainages piloté par le Conseil constitutionnel ne l'engagent pas.

Dans une note transmise à la presse hier, jeudi, et adressée au président du Conseil constitutionnel, en l'occurrence Pape Abdou Sakho, et cela à la veille du démarrage des « auditions » des candidats Macky Sall, Idrissa Seck et Malick Gakou, relativement à leurs listes de parrainages, ces partis membres du Frn se sont voulus explicites. « Nous avons été informés de la convocation des représentants de candidats membres de notre Front pour la vérification des dossiers de parrainage déposés. Nous attirons votre attention d'une part, sur notre méconnaissance de la procédure de vérification retenue par votre institution et, d'autre part, sur le fait qu'aucun des candidats de l'opposition ne dispose du fichier électoral devant servir de base à ladite vérification ».

Cette précision ayant été faite à l'attention du président Sakho et des « 07 Sages », les partis membres du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) ont concluent qu' « Il va de soi que dans ces conditions, les résultats des vérifications effectuées ne sauraient nous engager ».

Pour rappel, le Frn dont l'actuel coordonnateur est Moctar Sourang regroupe presque tous les candidats à la présidentielle, à l'instar de Ousmane Sonko, Cheikh Hadjibou Soumaré, Malick Gakou, Boubacar Camara, El Hadj Issa Sall, Aïda Mbodj, Papa Diop, Khalifa Ababacar Sall, Karim Wade, Abdoul Mbaye et autre Bougane Guèye Dany.