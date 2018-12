Tunisie: Les dates à ne pas manquer en janvier

C'est le cas de l'Institut français de Tunisie (IFT) qui place le mois de janvier 2019 sous le signe des idées. Un mois des idées, décliné en complicité avec l'Irmc (Institut de recherche pour le Maghreb contemporain) en une série de trois ID'BA les lundis 7, 21, et 28 janvier et qui seront consacrés aux questions de société dans le bassin méditerranéen entre la Turquie et la Tunisie, et proposant une étude sur les politiques culturelles en Tunisie avec l'ancienne ministre de la Culture, Sonia Mbarek.

Cette ronde des idées voyagera tout au long du mois de janvier à l'Institut français de Tunis, à Sfax et à Sousse, mais aussi dans les autres régions de Tunisie avec une nouvelle édition de la Nuit des idées qui clôturera le mois en beauté le 31 janvier.

Sur le thème «Face au présent», la Nuit des idées déroulera, le 31 janvier 2019, un programme pluridisciplinaire abrité par l'Institut français de Tunisie, mais aussi par les lieux partenaires comme l'Université Esprit et des établissements scolaires.

A l'IFT, seront présents des penseurs, des chercheurs, des auteurs, des dessinateurs, de jeunes créateurs et hackers, des performers comme Rubin Steiners, des artistes visuels comme Renaud Auguste Dormeuil, des designers comme Matali Crasset avec Amanda Crabtree de ArtConnexion sur le projet des Nouveaux commanditaires, de jeunes entrepreneurs engagés de la société civile avec les lauréats du Saphir Lab et Lab'ess, des interludes gourmands et performances culinaires, et bien d'autres.

Cette année, la Nuit des idées en Tunisie se propage aussi en région dans 6 à 8 villes en collaboration avec la Fondation de France, avec les Instituts français de Sfax et de Sousse, mais aussi l'Alliance française de Kairouan, et des associations à Djerba, Chenini, Sidi Bouzid ou Redeyef. Ces lieux accueilleront le film «La Révolution est là» de Teycir Ben Nasser, un road-movie mettant en avant des initiatives citoyennes originales dans plusieurs régions du pays, et différentes programmations mettant en valeur des projets positifs sur leur territoire. Par ailleurs, un projet digital original et écologique «One Beat One Tree» de l'artiste Naziha Mestaoui sera développé à Sfax et à Nefta en collaboration avec Sarah Toumi.

Janvier marquera également la grande rentrée du cinéma sur les écrans de l'IFT. L'opus Capharnaüm de Nadine Labaki, acclamé par la critique à Cannes, est en lice pour les Oscars 2019 et une représentation de «Cyrano de Bergerac», en direct depuis la Comédie française ; et toujours des sorties de films tunisiens et français. Bonne année!