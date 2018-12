Sénégal: Transparence des élections - Cena, Conseil constitutionnel - L'opposition «indexe» les organes de controle

Les facteurs de crispation au niveau de l'opposition par rapport à l'organisation des élections sont nombreux. De la Commission électorale nationale (Cena) en passant par le Conseil constitutionnel jusqu'au Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), presque tous les organes de contrôle et/ou de suivi des élections sont décriés par l'opposition. Elle remet en cause leur indépendance et les accuse de ne jamais aller en contrecourant du pouvoir. Pis, à quelques encablures de la présidentielle de février 2019, l'opposition soupçonne déjà un « hold up électoral ».

La présidentielle du 24 février 2019 est partie pour être l'une des joutes électorales les plus contestées du Sénégal. Pour cause, depuis la mise en route du processus électoral menant vers le scrutin présidentiel, l'opposition n'a cessé d'émettre des suspicions quant aux institutions majeures dans l'organisation des élections.

La Commission électorale nationale autonome (Cena), le Conseil Constitutionnel, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra)... sont ainsi loin d'être approuvés dans les actes posés par la classe politique opposée au régime en place. En ce qui concerne la Cena, l'opposition a longtemps réclamé le départ de Doudou Ndir de la tête de l'institution puisque, selon elle, il est « arrivé à terme de son mandat » à la tête de cette commission nationale de contrôle et de supervision du processus électoral. Du coup, l'opposition accuse la Cena qui est une institution déterminante dans l'organisation des élections de « manque d'indépendance vis-à-vis de toutes les parties prenantes au processus électoral, avec des personnalités qui restent à leur fonction en violation de la loi ».

Qui plus est, les membres de l'opposition déclarent que les membres de la Cena ne présentent dès lors pas les « garanties d'impartialité qu'exigent leurs fonctions ». Sur ces suspicions par rapport à la Cena, l'on se rappelle qu'en 2017, lors des élections législatives, la structure pilotée par Doudou Ndir avait validé le choix de l'électeur de prendre au minimum 5 bulletins pour valider son vote. Même si l'on sait qu'il y avait au total 47 listes, l'opposition avait rejeté en bloc ce blanc seing que l'organe de contrôle des élections a octroyé au régime en place. Sur ces suspicions de l'opposition vis-à-vis de la Commission électorale nationale autonome (Cena) dirigée par le magistrat Doudou Ndir, s'ajoute cette controverse autour du Conseil national de régulation de l'audiovisuel.

Depuis la nomination de Babacar Diagne à la tête de cette institution, certains acteurs de l'opposition n'ont cessé de remettre sa neutralité en cause. Ils l'accusent de « rouler » pour le pouvoir, à l'instar de Mame Adama Guèye pour qui le pouvoir en place a mis en place tout un dispositif pour faire passer de force son « holp-up électoral ». Au-delà de la mainmise sur les médias publics, le Cnra sous la dictée de Babacar Diagne est accusé d'avoir reçu du « Macky » l'onction de contribuer au musèlement de la presse dite libre ou indépendante. Allez demander au candidat à la candidature Bougane Guèye Dany de Gueum sa Bopp, propriétaire de la télévision privée Sen Tv ! Quant au Conseil constitutionnel, les leaders de l'opposition déplorent également le fait « qu'il ne rame jamais à contrecourant du pouvoir ».

Pour preuve, lors du dépôt du dossier de candidature de Karim Wade, Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais (Pds) avait déclaré « notre dossier n'est pas en sécurité au Conseil constitutionnel ». L'ancien maire de Dagana et mandataire du candidat du premier parti de l'opposition s'était dit dubitatif quant à la neutralité de l'instance chargée d'examiner les dossiers de candidature et avait dit sa crainte des manœuvres visant à invalider la candidature de Karim Wade. Conclusion, l'opposition n'a pas varié dans ses accusations contre Macky Sall qu'elle soupçonne de vouloir « démanteler l'une des démocraties les plus fortes d'Afrique », à travers ces institutions (Cena, Conseil Constitutionnel, Cnra) supposées être au service du pouvoir.