Tunisie: Le machinisme agricole avance sur des roulettes !

La plupart des investissements dans ce domaine ont concerné les huileries biologiques. S'agissant des investissements déclarés dans le domaine des équipements, leur valeur a été de 663,1 MD soit 49,7% du volume des investissements déclarés à fin novembre 2018. Les composantes de machinisme agricole ont accaparé la grande part dans la mesure où les déclarations ont concerné l'acquisition de 2.526 tracteurs d'une valeur de 169,9 MD. Les investissements approuvés vont permettre la création de 5.769 postes d'emploi permanents au profit des diplômés du supérieur contre 4.622 emplois permanents précédemment, dont 274 au profit des diplômés du supérieur à la même période de 2017.

Pour ce qui est des investissements approuvés au profit des jeunes promoteurs, ils ont atteint 70,7 MD contre 60,6 MD à la même période de l'année dernière. Le financement des investissements agricoles par les banques s'est accru de 19,6% contre 12,8%, une année plus tôt. Les investissements approuvés vont bénéficier de primes d'une valeur de 179,7 MD soit 31% de la structure de financement des projets. Les approbations ont concerné aussi l'acquisition de 2.171 tracteurs d'une valeur de 172,6 MD ainsi que 30 moissonneuses d'une valeur de 7,4 MD et 49 machines de récolte de fruits d'une valeur de 2,6 MD. On a approuvé, de même, l'octroi de 75 crédits fonciers d'une valeur de 10,3 MD contre 63 crédits du même type d'une valeur de 7,2 MD, une année plus tôt. Ces crédits vont permettre d'intégrer 886 hectares de terres dans le circuit économique.

A noter que les investissements déclarés auprès des services de l'Apia, à fin novembre 2018, ont totalisé 7.783 opérations d'une valeur de 1.332,9 MD contre 9.635 opérations d'une valeur de 1.627,4 MD à la même période de l'année précédente, soit un recul de 19,2% en nombre et 18,1% en valeur. Malgré cette chute légère, une dynamique est constatée dans le secteur agricole. L'année 2017 considérée, d'ailleurs, comme exceptionnelle, a été caractérisée par la promulgation de la loi et des décrets sur l'investissement qui a comporté plusieurs avantages.

Durant les années 2015 et 2016, le secteur a connu une stimulation avec un accroissement des investissements déclarés respectivement de 61,7% et de 49,7%. Les investissements approuvés montrent cette tendance évolutive puisque ces approbations ont concerné 4.633 opérations d'une valeur de 579,5 MD contre 4.016 d'une valeur de 549,1 MD à la même période de 2017 soit une évolution de 15,4% en nombre et 5,5% en valeur.