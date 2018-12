Madagascar: La société civile a constaté des fraudes lors de la présidentielle

A Antananarivo, les chiffres annoncés par la Céni pour l'élection présidentielle donnent victorieux Andry Rajoelina. L'ancien président obtient un peu plus de 55 % des voix. Son adversaire Marc Ravalomanana conteste ces résultats. La Haute Cour constitutionnelle doit encore confirmer ou infirmer ces résultats et dispose de neuf jours pour le faire. En attendant, les observateurs nationaux se sont réunis ce vendredi 28 décembre au matin et c'est la plateforme qui regroupe plus de 120 organisations de la société civile qui a pris la parole. Elle a parlé de fraudes et a interpellé les candidats et la Haute Cour constitutionnelle.

Dans ce climat de contestation des résultats, cette plateforme qui regroupe plus de 120 organisations de la société civile présente dans les 22 régions de Madagascar, interpelle plusieurs acteurs de l'élection présidentielle. Elle demande d'abord à la Haute Cour constitutionnelle de contrôler tous les résultats des bureaux de vote qui posent problème et de ne pas se contenter de vérifier les procès-verbaux, mais aussi des bulletins de vote.

Elle appelle la HCC à saisir la justice compétente pour poursuivre les auteurs d'infractions électorales. Des fraudes, cette organisation en a constatées, puisqu'elle a déployé plus de 7 000 observateurs lors de l'élection. Des observateurs qui ont été témoins d'achats de vote avec de l'argent ou des biens matériels, notamment.

Si Marc Ravalomanana a dénoncé des fraudes massives, les fraudes viennent des deux côtés, rétorque l'une des responsables de cette organisation. Mais elle précise, « dans les six régions où nous étions présents nous avons constaté que c'est le candidat n°13, Andry Rajoelina, qui a commis le plus d'infractions électorales ». Des recours seront d'ailleurs déposés à la Haute Cour constitutionnelle par cette plateforme.

Enfin, elle appelle les deux candidats, et notamment le perdant de cette élection, à accepter les résultats définitifs proclamés par la HCC, une fois que toutes les irrégularités auront été traitées.