Gabon: Transfert - Didier Ndong enfin Guingampais

L'information est désormais officiel, l'En Avant de Guingamp vient de recruter le milieu de terrain box to box gabonais Didier Ndong-Ibrahim.

Annoncé avec insistance du côté de la Bretagne depuis la semaine dernière, l'ancien joueur de Lorient, vient finalement de signer un contrat avec Guingamp, et rend ainsi officiel toutes les folles rumeurs au sujet de ce transfert qui a presque fait la Une des journaux sportifs locaux. Le club breton a confirmé l'information sur son compte twitter "Officiel - L'EAG confirme avoir trouvé un accord de principe avec le Club de Sunderland pour le transfert du milieu Box to Box international gabonais Didier N'Dong".

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Sunderland AFC en début de saison pour "manquement au contrat", Didier Ndong était revenu au Gabon où il s'entraînait avec un club local dont il est le propriétaire. En effet, le natif de Lambaréné qui était allé au bras de fer avec les dirigeants de Sunderland, était dans une situation inconfortable dans la mesure où il devait impérativement trouver un autre club qui, devait par la même occasion débourser la somme de 4 millions d'euros auprès de Sunderland désormais pensionnaire de League One (3ème division anglaise).

L'En Avant de Guingamp vient de se lancer un pari assez risqué, puisque le joueur gabonais n'a plus joué depuis bientôt un an. Le désormais ex Black Cat n'avait pas été utilisé par Watford lors de son prêt de six mois en janvier dernier. Mais le fait d'être lanterne rouge de la Ligue 1 Conforama devrait conforter les dirigeants dans leur choix, puisqu'ils étaient à la recherche d'un milieu box to box, et Didier Ndong est le profile idéal. l'international gabonais aux 14 sélections, considéré comme "l'enfant terrible" du football gabonais devrait pouvoir relancer sa carrière bien souvent ternie par un comportement peu élogieux.