Sénégal: Pr Isaac Yankhoba Ndiaye sur «sécurité, paix et développement durables» - «Il y a une relation infaillible entre ces 3 termes et il suffit que l'un saute pour que tout s'ebranle»

Pr Isaac Yankhoba Ndiaye, ancien doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Ucad, a prononcé, hier jeudi, le cours inaugural de la section 2018-2019 du master «Défense, Sécurité et Paix» du Cheds dont le thème est «Sécurité, Paix et Développement durables». Occasion pour lui, de montrer que «la sécurité est une notion dans l'ère du temps de plus en plus consolidée aujourd'hui par la récurrence des attaques terroristes dans les frontières».

En effet, par son Agenda 2063, l'Union africaine a indiqué la voie en choisissant de placer l'individu au cœur des politiques de développement économique et social, sur le continent, et de mettre l'accent sur la corrélation qui existe entre paix, sécurité et développement. «C'est dans ce sillage que s'inscrit ce cours inaugural», affirme le professeur de droit qui explique que la société et le développement devraient avoir un socle commun qu'est la paix. «Et, sur ce point corrélatif, il convient de signaler que l'organisation mondiale de la paix, la sécurité évolue de façon significative depuis 2008 et que l'impact de la violence dans le monde représente 11,3% du PIB mondial».

Pr Isaac Yankhoba Ndiaye estime que «si la sécurité, la paix et le développement participe du même cheminement cela signifie qu'il s'est opéré un glissement ou un dépassement de certaines appréhensions futiles pour aboutir à ce niveau». C'est dire donc que, dans l'objectif de convergence, il faut dépasser les oppositions futiles et retenir les options utiles. Tout en insistant sur la convergence qui existe entre la sécurité, la paix et le développement, le professeur Ndiaye note «qu'aujourd'hui, la réalité montre qu'il y a une relation infaillible entre ces 3 termes. Et, il suffit que l'un saute pour que tout s'ébranle».

Mieux revenant disséquant les différents versants du thème «Sécurité, développement et paix durables», il relève que «pourtant la réalité des situations vécues et étudiées révèle qu'il est possible que la démarche aboutisse à une symphonie dont l'harmonie peut se constater à partir de deux supports combinés : la sécurité, le développement et la paix doivent être soumis à une mise en convergence; c'est un objectif ; mais les défis qui sillonnent ce parcours ne peuvent être occultés: ce sont les défis à relever.»

C'est pourquoi il insiste qu'aujourd'hui, «on ne le répétera jamais assez, la violence et l'insécurité constituent de lourds fardeaux pour le développement; il faut sceller davantage le nœud entre la sécurité et le développement par une convergence appuyée des politiques qui les supportent; la collaboration entre les différents intervenants de chaque secteur devrait être raffermie pour faciliter la convergence des stratégies de mise en œuvre», conclut-il.