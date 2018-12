Angola: Le gouvernement annonce une augmentation de la capacité de production d'électricité en 2019

Saurimo — La capacité de production d'électricité dans la province de Lunda Sul passera de 17 à 56 mégawatts en 2019, a annoncé jeudi, à Saurimo, le gouverneur provincial, Daniel Neto.

À cette fin, le gouvernement donnera la priorité en 2019 à l'achèvement urgent des travaux des deux centrales thermiques de 19,6 et 20 mégawatts, qui sont en construction dans les districts de Txicumina et de Nhama, ainsi qu'à la réhabilitation et à l'expansion du réseau moyen et bas tension.

Lors de la cérémonie de fin d'année, le responsable a déclaré que l'augmentation de la capacité de production d'électricité avait pour objectif d'encourager et d'attirer les investissements privés vers la province, ainsi que l'électrification des quartiers périphériques.

Concernant ces projets, les municipalités de Cacolo et de Muconda bénéficieront de nouvelles centrales thermoélectriques.

Quant au domaine de l'eau, Daniel Neto a fait savoir que la capacité de production et de distribution d'eau avait augmenté de 1.920 à 5.429 mètres cubes/jour, au cours de l'année qui s'achève.

Travaux à conclure en 2019 Au cours de l'exercice 2019, le gouvernement local accordera la priorité au rétablissement de la route nationale (EN) - 240 Dala/Luma Cassai, à l'achèvement du tronçon Saurimo/Dala EN-180 et à la pose du revêtement des routes d'accès aux municipalités de la province de Lunda Sul, afin de garantir la circulation des personnes et des biens en toute sécurité.

Les projets à mettre en œuvre au cours de cette année comprennent l'approbation des plans directeurs des municipalités de Saurimo et Dala et des plans urbains de Cacolo et Muconda, déjà conçus depuis 2014, ainsi que la lutte contre les ravins dans les districts de Nzanje et Txizainga.