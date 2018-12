Congo-Brazzaville: Cinéma - Djimon Hounsou incarne le Dr Denis Mukwege dans « Panzi »

L'acteur américain d'origine béninoise joue le rôle du prix Nobel de la paix 2018 dans le long métrage écrit et réalisé par Marie-Hélène Roux.

"Panzi" est un film biographique qui met en valeur le travail du prix Nobel de la paix 2018, le Congolais Denis Mukwege. En effet, cette production retrace l'histoire professionnelle du chirurgien congolais et de son collègue et ami, Guy-Bernard Cadière, grâce à la société française 1Divided qui a acquis les droits de production exclusive sur ce produit. Selon le site américain Variety, ce film sortira en 2019. Les amoureux du septième art auront d'ici peu la possibilité de découvrir l'histoire d'un homme qui a consacré presque toute sa carrière de gynécologue au service des femmes et enfants violés dans une partie de la République démocratique du Congo.

Denis Mukwege est le fondateur de l'hôpital Panzi, à Bukavu, où il soigne, depuis des décennies, des milliers de femmes violées par des rebelles armés. Travaillant main dans la main avec Guy-Bernard Cadière, il se bat pour mettre fin à la violence sexuelle à l'égard des femmes dans ce pays. C'est ainsi que les deux médecins ont coécrit un livre intitulé "Panzi". Dans cet ouvrage, ils relatent ce dont ils sont témoins et qu'ils ont vécu à l'hôpital.

D'ailleurs, pendant la cérémonie de remise de son prix Nobel de la paix, le 10 décembre à Oslo, en Norvège, le Dr Denis Mukwege a déclaré : «Avec ce prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin de ce qui se passe dans mon pays et je vous exhorte à nous rejoindre afin de mettre fin à une souffrance qui fait honte à notre humanité commune». Il a ajouté : « Le prix Nobel de la paix n'aura de valeur réelle que s'il peut changer la vie des victimes des violences sexuelles à travers le monde et à ramener la paix dans les pays en crise », plaidant pour la création d'un Fonds mondial de réparation des victimes sexuelles.

Jouant dans "Panzi" le rôle de Denis Mukwege dit « l'homme qui répare les femmes », Djimon Hounsou marque ainsi son retour. La fusion entre un acteur oscarisé et un Prix Nobel réserve beaucoup de surprises aux téléspectateurs et internautes. Cet acteur performant est connu pour avoir joué dans des films à grand succès tels "Amistad" en 1997 de Steven Spielberg. Pour ce rôle, il a reçu le prix NAACP Image Award du meilleur acteur. Aussi, Hounsou a partagé l'affiche avec Russell Crowe (Gladiator, 2000) et DiCaprio (Blood Diamond, 2007). Nominé à deux reprises aux Oscars, Djimon Hounsou s'apprête à jouer dans le prochain "Charlie's Angels", où il incarnera Bosley. Il a, en outre, occupé le rôle du chief Mbonga, dans "La légende Tarzan" de David Yates, sorti en 2016.

Notons que le film "Panzi" arrive à point nommé, au moment où le monde a besoin de paix, surtout avec la période électorale en République démocratique du Congo. Il existe déjà des productions audiovisuelles ayant rendu hommage à Denis Mukwegue comme le documentaire d'Angele Diabang Brener "Congo, un médecin pour sauver les femmes". Il y a également "L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate" de Thierry Michel et de Colette Braeckmann.