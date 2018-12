Madagascar: Andry Rajoelina remporte la présidentielle

Les résultats provisoires publiés le 27 décembre par la Commission électorale (Céni) après dépouillement de près de 1,7 million de bulletins de vote, sur près de dix millions d'électeurs inscrits, ont crédité Andry Rajoelina de 55,66% des suffrages, nettement devant son adversaire Marc Ravalomanana avec 44,34%.

La publication des premières tendances significatives de la présidentielle malgache intervient alors que les deux candidats ont proclamé leur victoire dès le soir du second tour. Ces résultats sont déjà contestés, Marc Ravalomanana ayant jugé le scrutin entaché de fraude. Le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne a affirmé n'avoir pas constaté les irrégularités signalées par les candidats. «Les Malgaches ont voté dans une atmosphère pacifique lors d'un scrutin transparent et bien organisé», s'est réjoui Cristian Preda. Tout au long de la campagne électorale, les échanges ont été vifs entre les deux ex-chefs de l'Etat et leurs partisans, dont les rancunes remontent à la crise de 2009. Elu en 2002, Marc Ravalomanana avait été obligé de démissionner sept ans plus tard face à une vague de manifestations violentes fomentées par Andry Rajoelina, alors maire d'Antananarivo. Ce dernier avait ensuite été installé par l'armée à la tête d'une présidence de transition qu'il a quittée en 2014.

Peu avant, les deux hommes avaient été interdits de candidature à la faveur d'un accord de sortie de crise validé par la communauté internationale. Depuis des semaines, leur duel aux airs de règlement de comptes a occulté le débat sur l'insécurité, la corruption et, surtout, la pauvreté du pays, un des moins avancés sur le continent africain et dans le monde. Le bras de fer engagé par Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina a ravivé les craintes de voir le pays replonger dans une des crises politiques dont il est coutumier depuis son indépendance de la France en 1960. La Haute Cour constitutionnelle dispose de neuf jours pour valider ces résultats.