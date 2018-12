Afrique de l'Est: Ethiopie-Erythrée - On enterre la hache de guerre

Les deux pays voisins de la corne de l'Afrique ont mis un terme à plus de 20 ans de guerre et d'animosité entre eux.

Le 16 septembre 2018. Cette date est désormais historique pour l'Ethiopie et l'Erythrée. Elle consacre la paix retrouvée entre les deux pays. C'est en effet ce jour-là que le Premier ministre éthiopien et le président érythréen ont signé, à Djeddah, un accord de paix en vue de la consolidation de leur réconciliation. Des représentants de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et le roi d'Arabie Saoudite ont encadré cette signature scelle le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Deux mois plus tôt déjà, le président érythréen, Isaias Afewerki, et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avaient signé une déclaration de paix mettant fin à deux décennies d'hostilités entre les deux pays d'Afrique de l'Est. Un conflit frontalier entre les deux voisins a fait 80.000 morts entre 1998 et 2000. Mais dans la foulée de la déclaration de paix, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rétablies.

Toujours est-il que la rapide pacification des relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée a surpris même les observateurs les plus avertis. En effet, le conflit, vieux de vingt ans, était au cœur de l'instabilité régionale. Et chaque protagoniste essayait de déstabiliser l'autre en soutenant des groupes armés. Mais l'usure du temps et des difficultés de tous ordres sur le plan interne ont emmené les dirigeants éthiopiens et érythréens à opérer un changement de vitesse historique qui impulse une profonde reconfiguration régionale. Néanmoins, il semble bien que les gouvernements éthiopien et érythréen ont également été influencés par des facteurs et acteurs exogènes pour décider de la direction que devrait prendre leur relation. Les pays du Golfe et les Etats-Unis notamment, ont, au nom d'intérêts économiques et géopolitiques contribué activement au dégel.