Tunisie: Youssef Chahed inaugure le premier centre public pour enfants autistes

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré, hier, le premier centre public pour enfants autistes situé dans la ville Omar Mokhtar à Sidi Hassine (gouvernorat de Tunis).

Ce centre dispose d'une capacité d'accueil de 40 enfants dont la tranche d'âge est comprise entre 3 et 12 ans. S'étalant sur une superficie de 2.000 m², il est composé de 13 salles de psychomotricité, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'ateliers dédiés aux activités collectives ainsi que d'une cuisine et d'un restaurant.

Pas moins de 34 cadres spécialistes en éducation spécialisée, psychomotricité, orthophonie et autres thérapies exerceront dans cet établissement qui sera uniquement un centre de jour.

«Ce centre accueillera gratuitement les enfants issus des familles nécessiteuses et à revenu limité», a indiqué le chef du gouvernement, Youssef Chahed, précisant que les tarifs seront symboliques pour les familles aisées.

Cet établissement, a-t-il dit, contribuera à alléger les souffrances des familles, d'autant que le coût des services offerts dans le secteur privé est «onéreux». Selon lui, les tarifs de prise en charge dans les centres privés varient entre 500 et 1.000 dinars par mois.

Et d'ajouter qu'un autre centre sera créé dans le gouvernorat de Médenine et dans le nord-ouest.

D'après le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, Hédi Mokni, trois hectares supplémentaires seront consacrés à l'extension de ce centre et à la création d'une piscine couverte et d'une ferme thérapeutique ainsi que d'unités de prise en charge.