Congo-Brazzaville: Conte-Spectacle - "WE'LI'I" ou l'hommage à la culture ancestrale par la troupe Alima N'tsie

Présenté au public le 21 décembre à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, le conte tradi-moderne d'origine Téké est écrit et mis en scène par Esther Ahissou Gayama, marraine de la troupe.

Avec plus d'une vingtaine d'artistes sur scène, le conte-spectacle "WE'LI'I" a réellement marqué les esprits des spectateurs venus nombreux pour l'occasion à l'IFC de Brazzaville. On pouvait bien lire l'émotion et l'émerveillement sur le visage du public, à mesure que le spectacle se déroulait.

Clamé du début à la fin en téké et traduit en voix off en français, "WE'LI'I" qui signifie en langue téké Alima « Est-ce que tu es », n'est autre qu'un voyage sur l'origine existentielle et le retour aux empreintes. A l'heure où certains Africains manifestent un déni profond de leur identité et de leur patrimoine culturel, ce spectacle vient à point nommé pour éveiller les consciences des uns et des autres, en rappelant à chacun que serait-il sans son empreinte culturelle ?

"WE'LI'I", c'est aussi une métaphore faite de tableaux de scènes de vie courante et spirituelle des villages du Congo, voire d'Afrique en général. Des villages à fortes charges émotionnelles qui déroulent un pan entre des us et coutumes, des chants et danses traditionnels téké Alima tels que le Ndzobi, l'olama'a, l'onkila, la célébration des jumeaux... Groupe phare de la musique tradi-moderne téké, Alima N'tsie puise l'essentiel de son inspiration (chants, danses et sonorités) dans la culture traditionnelle téké d'Alima du district d'Okoyo, dans le département de la Cuvette ouest.

A cet effet, le décor ne pouvait être que coloré, expressif et mystérieux, tirant ses marques des cachets typiques téké tels que les costumes en peau de léopard, les chapeaux en plume d'oiseaux, le raphia, la présence dominante de la couleur rouge, les lances, les boucliers, etc. Premier spectacle marquant sa renaissance, à cette allure, Alima Ntsie peut désormais espérer conquérir d'autres publics et d'autres scènes beaucoup plus élargis.