Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Fric en Afrique la honte continentale » de Célestin Tanda

Le roman composé de seize chapitres et publié par L'Harmattan est le fruit du regard de l'écrivain camerounais sur son continent. Une peinture des réalités actuelles, multiples et tristes d'une Afrique broyée par toutes sortes de gangrènes.

L'Afrique se perd et recule. Et ce, avec la complicité de certains Africains. L'on peut compter parmi les maux qui la minent : l'homosexualité, la pédophilie, la corruption, l'occultisme, le tribalisme, la xénophobie, le commerce illicite des organes humains, etc.

Dans ces conditions, les habitants sont comme pris au piège de cette misère morale, couplée aux situations sociales défavorables. Terreaux propices aux sombres pratiques qui s'accroissent à une vitesse de croisière. L'auteur les décrit sur un ton pathétique, sans langue de bois, comme la plupart des romanciers camerounais.

Les pratiques décriées se présentent fatalement comme les seules voies de sortie de la pauvreté. Le mérite étant renvoyé aux calendes grecques, Célestin Tanda présente, à travers un dialogue entre personnages, trois voies par lesquelles s'obtient la richesse en Afrique, "la malhonnêteté, la sorcellerie, et l'héritage" (p. 99).

Parallèlement, la course à la malfaisance devient le penchant des jeunes qui jouissent du soutien des hautes personnalités (chapitre 10). La chasse à l'argent obnubile la jeunesse africaine en quête d'un eldorado et l'expose à la vie facile, aux conséquences funestes. Un tel tableau est loin de redorer l'image de l'Afrique qui, pas plus qu'hier, a produit des cadres vertueux ayant défendu et fait la fierté de ce continent (chapitre 1).

Ce roman est une sorte de compilation des thèmes majeurs qui reflètent les réalités africaines actuelles. Le lecteur, à travers la trame du récit, voyage et fait la découverte des réalités sociales du Cameroun, du Gabon et du Congo, constatant avec amertume ce qu'il y a lieu de changer en toute urgence.

Une société qui foule aux pieds Dieu et la dignité humaine pour accorder le primat à l'argent est une société vouée à la destruction, à l'échec. Telle est la leçon de vie que Célestin Tanda transmet à travers le roman pour mettre en garde la jeunesse africaine contre la facilité et le vice. "Fric en Afrique" est son deuxième roman, après "Les mystères du monde pénitencier".