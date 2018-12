Algérie: 10 narcotrafiquants arrêtés à Tlemcen et Béchar

Alger — Dix (10) narcotrafiquants en possession de 5,5 kilogrammes de kif traité ont été arrêtés jeudi par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire à Tlemcen et Béchar, tandis que 4,9 tonnes de denrées alimentaires et 13973 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued et Biskra, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, le 27 décembre 2018 à Tlemcen/2eRM et Béchar/3eRM, dix (10) narcotrafiquants en possession de 5,5 kilogrammes de kif traité, tandis que 4,9 tonnes de denrées alimentaires et 13973 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued et Biskra/4eRM", note la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a saisi, à Tamanrasset/6eRM, "trois (03) orpailleurs à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de cinq (05) sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de 12100 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec, à Annaba/5eRM, Ain Témouchent et Oran/2eRM, des tentatives d'émigration clandestine de 83 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Salah/6eRM", ajoute le communiqué.